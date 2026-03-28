Ronald Koeman vol lof over Wout Weghorst: ‘Geweldig om mee te werken’

28 maart 2026, 06:55
Ronald Koeman
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Ronald Koeman is enorm te spreken over Wout Weghorst, zo laat hij weten tegenover Tubantia. De bondscoach van het Nederlands elftal vindt de mentaliteit van de Tukker een groot pluspunt aan de aanvaller.

De Oranje-oproep van Weghorst deed de wenkbrauwen fronsen. De aanvaller verkeert dit seizoen in matige vorm en kwam al zestien wedstrijden op rij niet tot scoren. Koeman liet eerder bij ESPN weten dat Weghorst zich moet focussen op die rol als invaller. "Dan kijkt hij mij aan en zal hij het er niet mee eens zijn, maar hij accepteert het en doet er vanaf dat moment alles aan om de mening van de trainer te veranderen”, zei Koeman.

Koeman onder de indruk van fitheid Weghorst

Ondanks zijn wisselende speelminuten is Koeman zeer gecharmeerd van de fitheid en de inzet van de Tukker. "Je hebt altijd spelers in je selectie die zó bezig zijn. In het hedendaagse voetbal moet je dat ook zijn. Ondanks dat Wout niet altijd vanaf het begin speelt, is hij zo fit. Als je ziet wat hij doet om fit te zijn en hoe hij bezig is met zichzelf en het elftal… Dit is niet gespeeld. Wout is zo.”

De bondscoach geeft toe dat hij in het verleden weleens zijn bedenkingen had bij het gedrag van de spits, die tot nu toe veertien doelpunten maakte in 49 interlands. "Voordat ik Wout kende, dacht ik ook weleens: een beetje overdreven. Inmiddels weet ik dat hij zo is. Niet alleen voor Ajax is hij superbelangrijk geweest, maar ook voor het Nederlands elftal. Als je hem brengt, verandert er iets. Door zijn manier van zijn agressiviteit, zijn lengte”, stelt Koeman.

Door de afwezigheid van de geblesseerde Memphis Depay concurreert Weghorst momenteel met Brian Brobbey en Donyell Malen voor de spitspositie . Volgens Koeman kan de enorme bewijsdrang van Weghorst soms ook een valkuil zijn. "Soms kan die drive hem ook in de weg zitten. Dan draaft hij maar. Na afloop weet hij dan ook wel dat hij te lang doorgaat met zeuren, maar voor een trainer zijn dit geweldige jongens om mee te werken. Ze geven ook feedback en stellen ook vragen. ‘Wat is deze week het plan met mij?’, vraagt hij dan aan het begin van de week met het Nederlands elftal. Dan leg ik dat hem uit."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
22
6
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

