Ronald Koeman heeft op de persconferentie in aanloop naar de oefeninterland tegen Noorwegen uitleg gegeven over de keuze om te selecteren.

De selectie van Weghorst voor het Nederlands elftal heeft een hoop losgemaakt. Dat heeft mede te maken met het feit dat de boomlange aanvaller dit seizoen niet goed presteert in het shirt van Ajax. Zijn laatste doelpunt maakte hij op 26 oktober 2025, tegen FC Twente. Dat is inmiddels bijna vijf maanden geleden.

Toch blijft Koeman hem selecteren voor het Nederlands elftal en lijkt Weghorst 'gewoon' mee te gaan naar het WK. Donderdagmiddag gaf Koeman op de persconferentie verdere uitleg over de beslissing om Weghorst te selecteren.

„Hij is al lang lid van de selectie”, zo begon de bondscoach op het persmoment. "Hij heeft andere kwaliteiten dan andere nummer negens en je kijkt altijd naar verschillende opties en dat is de reden dat hij er nog altijd deel van uitmaakt.”

Hoe verder met Memphis?

Welke spits er niet bij is, is Memphis Depay. Hij kampt met een blessure en daarover heeft Koeman hem inmiddels gesproken: "Hij moet richting het WK wel wedstrijden gespeeld hebben bij zijn club", benadrukt Koeman. Ook met het EK van 2024 in je achterhoofd, dat je denkt: misschien is hij nu niet 100 procent, maar.... Ik vind dat je topfit moet zijn. Dat ging toen ook wel over meerdere spelers, die om wat voor reden dan ook niet 100 procent waren."