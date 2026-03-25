Oranjefans zien ‘gênante’ beelden van Kees Smit bij Nederlands elftal

Kees Smit maakt deze week voor het eerst deel uit van de nationale selectie van het Nederlands elftal en ontmoette zijn mede-internationals dinsdag in Zeist. De social media-afdeling van Oranje legde dit moment vast, wat zorgt voor talloze reacties op X. Voetbalfans reageren niet mals op de ‘gênante beelden’.
Smit is bezig aan een goed seizoen bij AZ en wordt bestempeld als een van de grootste talenten van Nederland. De twintigjarige middenvelder werd tijdens transferperiodes al in verband gebracht met een overstap naar onder meer Real Madrid. Naar verluidt zouden de Alkmaarders een duizelingwekkend bedrag van zestig miljoen euro verlangen voor de spelverdeler.
Zijn spel bleef niet onopgemerkt bij bondscoach Ronald Koeman, die Smit – in de laatste interlandperiode in aanloop naar het WK 2026 – heeft opgenomen in zijn selectie. Dinsdag maakte de AZ-speler kennis met zijn Oranje-ploeggenoten. “Het is wel een beetje gek om met zo’n grote speler als Virgil van Dijk in de kleedkamer te zitten. Ik ken nog niet iedereen zo goed. Ik kom pas net kijken”, sprak Smit daar onder meer over tegen De Telegraaf.
De media-afdeling van Oranje legde de kennismaking van Smit met de selectie vast, wat zorgt voor veel reacties op X. De ontmoeting met de voltallige staf, Virgil van Dijk, Bart Verbruggen, Wout Weghorst, Teun Koopmeiners en Ryan Gravenberch werd vastgelegd.
Voetbalfans reageren zuur op het fragment: “Echt alsof Kees een prijsvraag heeft gewonnen bij de Jumbo, gênant”, stelt iemand op X. “Had precies datzelfde gevoel”, zegt een ander. “Net een klein jongetje dat met de grote jongens mag meeknikkeren”, zegt weer een ander op zijn beurt.
Flauwe reacties idd. Het is juist geweldig hoe hij is opgevangen. Hij is gewoonweg wat verlegen/ bleuiig. Op het veld kan hij met/ door alle grote Oranje spelers alleen maar beter worden. Geef ‘m de tijd. Oranje moet ook blijven vernieuwen en verjongen. Succes Keessie, neem alles maar in je op!
