Live voetbal

Oranjefans zien ‘gênante’ beelden van Kees Smit bij Nederlands elftal

25 maart 2026, 11:10   Bijgewerkt: 11:24
Kees Smit bij Nederlands elftal
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Kees Smit maakt deze week voor het eerst deel uit van de nationale selectie van het Nederlands elftal en ontmoette zijn mede-internationals dinsdag in Zeist. De social media-afdeling van Oranje legde dit moment vast, wat zorgt voor talloze reacties op X. Voetbalfans reageren niet mals op de ‘gênante beelden’.

Smit is bezig aan een goed seizoen bij AZ en wordt bestempeld als een van de grootste talenten van Nederland. De twintigjarige middenvelder werd tijdens transferperiodes al in verband gebracht met een overstap naar onder meer Real Madrid. Naar verluidt zouden de Alkmaarders een duizelingwekkend bedrag van zestig miljoen euro verlangen voor de spelverdeler.

Artikel gaat verder onder video

Zijn spel bleef niet onopgemerkt bij bondscoach Ronald Koeman, die Smit – in de laatste interlandperiode in aanloop naar het WK 2026 – heeft opgenomen in zijn selectie. Dinsdag maakte de AZ-speler kennis met zijn Oranje-ploeggenoten. “Het is wel een beetje gek om met zo’n grote speler als Virgil van Dijk in de kleedkamer te zitten. Ik ken nog niet iedereen zo goed. Ik kom pas net kijken”, sprak Smit daar onder meer over tegen De Telegraaf.

Voetbalfans zien gênante beelden van Kees Smit bij Nederlands elftal

De media-afdeling van Oranje legde de kennismaking van Smit met de selectie vast, wat zorgt voor veel reacties op X. De ontmoeting met de voltallige staf, Virgil van Dijk, Bart Verbruggen, Wout Weghorst, Teun Koopmeiners en Ryan Gravenberch werd vastgelegd.

Voetbalfans reageren zuur op het fragment: “Echt alsof Kees een prijsvraag heeft gewonnen bij de Jumbo, gênant”, stelt iemand op X. “Had precies datzelfde gevoel”, zegt een ander. “Net een klein jongetje dat met de grote jongens mag meeknikkeren”, zegt weer een ander op zijn beurt.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
4 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

VARcheck
232 Reacties
271 Dagen lid
111 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Flauwe reacties idd. Het is juist geweldig hoe hij is opgevangen. Hij is gewoonweg wat verlegen/ bleuiig. Op het veld kan hij met/ door alle grote Oranje spelers alleen maar beter worden. Geef ‘m de tijd. Oranje moet ook blijven vernieuwen en verjongen. Succes Keessie, neem alles maar in je op!

Martine
254 Reacties
411 Dagen lid
700 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Heerlijk toch. Bij ons in Gelderland lopen er ook vaak dit soort verlegen maar o zo vrouwvriendelijke jongens rond. Reacties op Twitter komen vaak van ander soort types

Jopie14
190 Reacties
49 Dagen lid
190 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kees, laat je voeten maar spreken, want daar gaat het om. Ik wens hem een grote toekomst bij Oranje.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

VARcheck
232 Reacties
271 Dagen lid
111 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Flauwe reacties idd. Het is juist geweldig hoe hij is opgevangen. Hij is gewoonweg wat verlegen/ bleuiig. Op het veld kan hij met/ door alle grote Oranje spelers alleen maar beter worden. Geef ‘m de tijd. Oranje moet ook blijven vernieuwen en verjongen. Succes Keessie, neem alles maar in je op!

Martine
254 Reacties
411 Dagen lid
700 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Heerlijk toch. Bij ons in Gelderland lopen er ook vaak dit soort verlegen maar o zo vrouwvriendelijke jongens rond. Reacties op Twitter komen vaak van ander soort types

Jopie14
190 Reacties
49 Dagen lid
190 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kees, laat je voeten maar spreken, want daar gaat het om. Ik wens hem een grote toekomst bij Oranje.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Kees Smit

Kees Smit
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 20 jaar (20 jan. 2006)
Positie: AM, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
22
3
2024/2025
AZ
20
0
2024/2025
Jong AZ
13
8
2023/2024
AZ
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47
6
AZ
28
2
42

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws