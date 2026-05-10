Óscar García is opvallend positief over Ajax na pijnlijke nederlaag

Ajax-trainer Óscar García vond het verval van zijn ploeg groot in de wedstrijd tegen FC Utrecht (1-2). De Spaanse oefenmeester vond zijn ploeg in de eerste helft nog uitstekend voor de dag komen.

"Het is waar dat we in de tweede helft niet de kansen creëerden die we voor rust wel kregen. De eerste helft was misschien wel de beste onder mijn leiding", stelt García. "Maar in het voetbal worden wedstrijden beslist in beide strafschopgebieden en daarin waren wij niet klinisch."

García vervolgt: "We hadden de wedstrijd in de eerste helft waar we hem wilden. We creëerden drie of vier open kansen, maar wisten niet vaker te scoren. Dat maakte voor mij het verschil. Wij kregen een paar corners en standaardsituaties tegen waaruit zij twee keer scoorden, terwijl wij de doelpunten die we verdienden niet maakten."

Fitheid Wout Weghorst



Wout Weghorst tekende voor de enige Ajax-treffer. Hij begon zondagmiddag op de bank ten koste van Kasper Dolberg: "Iedereen zag hoe Dolberg in de laatste wedstrijd speelde. Wout was bovendien ziek geweest en is vier kilo verloren. Hij was fit genoeg om te spelen, dus dat is geen excuus. We hebben twee spitsen; in voorgaande duels speelden we vaak met Wout, maar we hadden het gevoel dat Dolberg zijn zelfvertrouwen kon herstellen. Daarom lieten we hem starten."