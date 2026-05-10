Óscar García is opvallend positief over Ajax na pijnlijke nederlaag

10 mei 2026, 22:40   Bijgewerkt: 22:45
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Ajax-trainer Óscar García vond het verval van zijn ploeg groot in de wedstrijd tegen FC Utrecht (1-2). De Spaanse oefenmeester vond zijn ploeg in de eerste helft nog uitstekend voor de dag komen.

"Het is waar dat we in de tweede helft niet de kansen creëerden die we voor rust wel kregen. De eerste helft was misschien wel de beste onder mijn leiding", stelt García. "Maar in het voetbal worden wedstrijden beslist in beide strafschopgebieden en daarin waren wij niet klinisch."

García vervolgt: "We hadden de wedstrijd in de eerste helft waar we hem wilden. We creëerden drie of vier open kansen, maar wisten niet vaker te scoren. Dat maakte voor mij het verschil. Wij kregen een paar corners en standaardsituaties tegen waaruit zij twee keer scoorden, terwijl wij de doelpunten die we verdienden niet maakten."

Fitheid Wout Weghorst


Wout Weghorst tekende voor de enige Ajax-treffer. Hij begon zondagmiddag op de bank ten koste van Kasper Dolberg: "Iedereen zag hoe Dolberg in de laatste wedstrijd speelde. Wout was bovendien ziek geweest en is vier kilo verloren. Hij was fit genoeg om te spelen, dus dat is geen excuus. We hebben twee spitsen; in voorgaande duels speelden we vaak met Wout, maar we hadden het gevoel dat Dolberg zijn zelfvertrouwen kon herstellen. Daarom lieten we hem starten."

dilima1966
3.522 Reacties
1.063 Dagen lid
17.092 Likes
dilima1966
Ajax glijd aardig af van top club naar subtopper gewoon op deze weg blijven zitten met bestuur rvc en spelers dan kunnen ze volgende seizoen mee draaien met de middenmotor ene moment spelen ze redelijk andere helft dansen ze de vogeltje dans

CG
3.448 Reacties
1.021 Dagen lid
13.881 Likes
CG
Dat was niet terug te zien!!

jabadabadoe
151 Reacties
287 Dagen lid
185 Likes
jabadabadoe
Geef de man een contract voor leven.

Ajax - Utrecht

Ajax
1 - 2
FC Utrecht
Vandaag gespeeld om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Óscar García
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 53 jaar (26 apr. 1973)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55
6
AZ
33
7
51
7
Heerenveen
32
6
50

