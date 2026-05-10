NAC Breda moet 200 kilometer reizen voor het uitspelen van 8 minuten

De resterende acht minuten van de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen (2-0) worden niet in Breda, maar in Heerenveen uitgespeeld. De autoriteiten hebben dit besluit om veiligheidsredenen genomen.

De wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen werd zondagmiddag doelbewust gestaakt door een kleine groep supporters van de Brabantse club. Aanleiding daarvoor was de naderende degradatie voor de Parel van het Zuiden. Supporters gooiden tot twee keer toe vuurwerk op het veld, waarna uiteindelijk de beslissing is genomen om de wedstrijd definitief te staken.

De resterende acht minuten die nog te spelen zijn moeten echter wel uitgespeeld worden. Dat gaat gebeuren, maar niet in het Rat Verlegh Stadion. NAC Breda heeft zondagavond bekendgemaakt dat de wedstrijd maandagmiddag om 14.30 uur in Heerenveen wordt uitgespeeld. Dat gebeurt achter gesloten deuren.