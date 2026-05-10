Kenneth Perez doet live op tv oproep: ‘Schuif hier bij ESPN aan!’

speelde zondag namens FC Twente tegen Sparta Rotterdam (4-0 overwinning) zijn laatste thuiswedstrijd als profvoetballer. De 37-jarige aanvaller kreeg een groot afscheid in De Grolsch Veste en heeft zijn eerste aanbieding voor volgend seizoen al op zak.

Van Wolfswinkel verbond zich in de zomer van 2021 aan FC Twente en speelde in alle competities uiteindelijk 192 wedstrijden voor de Tukkers. Daarin was hij goed voor 62 doelpunten en 22 assists.

Van Wolfswinkel moest zondag tegen Sparta aanvankelijk genoegen nemen met een reserverol, maar werd in de 79ste minuut bij een 4-0 voorsprong toch nog ingebracht door hoofdtrainer John van den Brom. Na afloop werd hij groots gehuldigd door de supporters van FC Twente.

“Geweldig toch?”, vertelt Van Wolfswinkel na afloop voor de camera van ESPN. “Ik heb hier vijf jaar lang gespeeld. Dat is niet vanzelfsprekend voor een speler zoals ik, op leeftijd, zeker niet bij een club als Twente. Ik heb vijf jaar lang gewoon enorm veel waardering gevoeld. Dat hebben de fans weer laten blijken. Dat is iets wat ik voel en altijd heb gevoeld. Dat is voor mij geweldig.”

Van Wolfswinkel wordt zondagavond ook in het zonnetje gezet in het televisieprogramma Dit was het Weekend van ESPN. “Die kan hier misschien naar toe komen!”, roept analist Kenneth Perez, die het wel lijkt te zien zitten om volgend seizoen bij de betaalzender samen te gaan werken met Van Wolfswinkel. “Absoluut. Hij kan goed over voetbal praten en is bovendien een sieraad voor het spel”, vult presentator Milan van Dongen.

Van Wolfswinkel speelde gedurende zijn spelersloopbaan voor Vitesse, FC Utrecht, Sporting Portugal, Norwich City, AS Saint-Étienne, Real Betis, opnieuw Vitesse, FC Basel en FC Twente. De spits won twee grote prijzen: de Nederlandse beker met Vitesse en de Zwitserse beker met FC Basel. Hij speelde twee interlands voor het Nederlands elftal.

Ricky van Wolfswinkel dankbaar voor Twente-periode 🐺❤️ pic.twitter.com/6G567wgqZ4 — ESPN NL (@ESPNnl) May 10, 2026