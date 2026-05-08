FC Twente hoopt volgens A Bola te profiteren van de onzekere situatie rond bij FC Porto. De club uit Enschede zou zich nadrukkelijk hebben gemeld voor een terugkeer van de 35-jarige spits.

De ontwikkelingen volgen kort op de tegenstrijdige berichten die woensdag vanuit Portugal naar buiten kwamen. Waar zerozero meldde dat FC Porto het aflopende contract van De Jong niet gaat verlengen, stelde A Bola juist dat beide partijen nog altijd met elkaar in gesprek zijn over een langer verblijf. Er wordt beweerd dat een privésituatie zwaar meeweegt in de beslissing van de ervaren aanvaller.

De Jong verraste afgelopen zomer vriend en vijand door transfervrij de overstap van PSV naar Porto te maken. Tijdens de open dag werd hij plotseling gepresenteerd als nieuwe aanwinst van de Portugese topclub, waar hij ging samenwerken met trainer Francesco Farioli. Hoewel Porto de landstitel won, was het voor De Jong een frustrerend seizoen.

De spits kwam uiteindelijk slechts zeven keer in actie voor Porto. In de gewonnen topper tegen Sporting Portugal maakte hij eind augustus zijn enige doelpunt van het seizoen. Kort daarna werd hij getroffen door blessureleed. Eerst stond hij wekenlang aan de kant met fysieke klachten, waarna het kort na zijn rentree volledig misging: een gescheurde kruisband betekende direct het einde van zijn seizoen.

Twente wil De Jong terughalen naar oude succesplek

Terwijl De Jong werkt aan zijn herstel, lijkt Twente zijn kans schoon te zien. Volgens A Bola denkt de club uit Enschede al maanden na over een mogelijke terugkeer van de spits, die tussen 2009 en 2012 uitgroeide tot publiekslieveling. Bij Twente is er mede door het aanstaande vertrek van Ricky van Wolfswinkel ruimte voor een nieuwe spits.

In zijn vorige periode bij Twente beleefde De Jong een van de succesvolste fases uit zijn loopbaan. Hij veroverde direct de landstitel met Twente, won daarna ook de KNVB Beker en twee Johan Cruijff Schalen, en maakte indruk met 59 doelpunten in 121 officiële wedstrijden. Zijn prestaties leverden hem uiteindelijk een transfer op naar Borussia Mönchengladbach.

Twente zou bereid zijn ver te gaan om de routinier binnen te halen. Niet alleen ligt er ruimte om zijn revalidatie in Nederland af te ronden, ook op langere termijn zou de club nadenken over een rol voor De Jong binnen de organisatie. Het zou een bijzonder contract zijn, vergelijkbaar met wat Ajax vorig jaar aan Dusan Tadic zou hebben aangeboden.

Ook De Graafschap wordt genoemd

A Bola meldt de interesse van Twente op eigen titel, en stelt verder dat De Graafschap in de Nederlandse media wordt genoemd als mogelijke bestemming. Er zijn echter geen Nederlandse media die melding hebben gemaakt van een mogelijke terugkeer in Doetinchem.