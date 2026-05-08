Michael Reiziger ligt op pole position om Ronald Koeman na het WK op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal, zo denkt Valentijn Driessen. In de podcast Kick-Off noemt de journalist echter ook drie andere kandidaten.

Het contract van Koeman bij de KNVB loopt af na het WK van aankomende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De 63-jarige oefenmeester heeft nog geen aanstalten gemaakt om een nieuwe verbintenis te tekenen, maar kan intern rekenen op veel vertrouwen. Toch zei directeur topvoetbal Nigel de Jong van de KNVB deze week dat er intern en extern kandidaten zijn om Koeman op te volgen.

Valentijn Driessen, die dat interview afnam met De Jong, legt uit: "Na de WK-finale kan hij direct schakelen naar een nieuwe bondscoach. Iemand die altijd beschikbaar is, op dat moment, is Michael Reiziger. De trainer van Jong Oranje. Het zou niet de eerste trainer zijn van een Jong-elftal die doorschuift naar het A-elftal. Hij kent de organisatie van de KNVB, heeft zijn diploma's, kent de spelers en heeft één of twee toernooien meegemaakt."

Reiziger maakte inderdaad twee hoofdtoernooien mee. Hij maakte deel uit van de technische staf van Koeman tijdens het EK 2024, Ook loodste hij Jong Oranje naar de halve finale op het EK 2025. Met vijf punten uit de eerste vijf poulewedstrijden verloopt de kwalificatie voor het EK 2027 momenteel zeer teleurstellend.

Valentijn Driessen noemt vier kandidaten

"Ik zal niet zeggen dat het mijn eerste keuze is", zegt Driessen over Reiziger. "Maar ik denk in dit geval wel dat we die kant op moeten denken. Ik vond het heel opvallend dat hij (De Jong) het woord intern gebruikte. Er zijn intern een aantal mensen."

"Degenen met papieren zijn Wim Jonk, Ruud van Nistelrooij, Erwin Koeman en Michael Reiziger (eerste drie assistent van Koeman). Ik denk dat de kans heel groot is dat als Koeman stopt, we het bij die vier moeten zoeken. En dan denk ik dat Reiziger op pole position staat", vervolgt de journalist.

Collega-journalist Mike Verweij voorspelt dat Oranje in ieder geval een andere bondscoach zal hebben na de zomer. "Daar durf ik een doos wijn op te verwedden, dat Koeman na het WK geen bondscoach meer is."