Het Nederlands elftal sluit de voorbereiding op het wereldkampioenschap af met een oefeninterland tegen Oezbekistan. De ontmoeting met de Aziatische WK-debutant vindt plaats op maandag 8 juni in het Icahn Stadium in New York. De aftrap is om 14.45 uur lokale tijd (20.45 uur Nederlandse tijd). Er zijn geen supporters welkom bij het duel.

Al eerder werd bekend dat Oranje in aanloop naar het WK oefent tegen Algerije. Dit zogenoemde ‘uitzwaaiduel’ wordt nog gespeeld in De Kuip, waarna het Nederlands elftal vervolgens afreist naar de Verenigde Staten voor een zogenaamd pre-camp. Dit trainingskamp duurt van vrijdag 5 juni tot maandag 8 juni.

Op de laatste dag van het pre-camp speelt Oranje nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De Witte Wolven, onder leiding van Fabio Cannavaro, debuteren op het WK en zijn ingedeeld in Groep K met Portugal, Colombia en Congo. “Door de beperkte capaciteit van het stadion en de vele evenementen die rond die dag in New York plaatsvinden, is in overleg met de lokale autoriteiten besloten de wedstrijd zonder toeschouwers te spelen”, meldt de KNVB.

Eerder oefende Oranje al tegen Noorwegen en Ecuador. Met aankomende duels tegen Algerije (Afrika) en Oezbekistan (Azië) heeft het Nederlands elftal tegen landen uit vier verschillende continenten geoefend.