De nationale selectie van Curaçao zou het nu al gehad hebben met Fred Rutten, zo beweert Johan Derksen woensdagavond stellig bij Vandaag Inside. De opvolger van Dick Advocaat is niet bepaald geliefd op het eiland, waar men zou snakken naar een terugkeer van De Kleine Generaal. Derksen weet dat Advocaat zelf ook best wil terugkeren bij het debuterende WK-land.

De 78-jarige Advocaat zorgde voor een enorme sensatie door Curaçao naar het WK te loodsen, maar trad niet veel later af als bondscoach wegens de gezondheidssituatie van zijn dochter. The Blue Wave stelde Rutten aan als opvolger, maar volgens Derksen pakt dat nog niet uit zoals gehoopt.

De Snor komt daarnaast met een nieuwtje: “Het gaat wat beter met de dochter van Dick, en eigenlijk zou Dick wel meewillen naar het WK, maar hij vindt dat een beetje lullig ten opzichte van Fred. En dat begrijp ik ook wel”, vertelt Derksen. “Maar héél het eiland en álle spelers zijn nu al doodmoe van Fred, want die doet net of hij het WK wil winnen met dat zooitje. Dat zit er natuurlijk niet in”, vervolgt het orakel uit Grolloo.

“Dick is van dat eiland en iedereen is fan van Dick. Eigenlijk zou Fred Dick moeten bellen en zeggen: Dick, alle eer aan jou: als jij er heen wil, maak ik plaats”, vindt Derksen.

