Live voetbal

Hilariteit om Dick Advocaat in Volendam: 'Cor Pot kwam niet meer bij!'

9 april 2026, 06:25
Cor Pot en Dick Advocaat met op de achtergrond het Kras Stadion van FC Volendam
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Het leven van een adviseur van Feyenoord gaat niet (alleen) over rozen, zo blijkt uit een anekdote die Jeroen Grueter vertelt in de NOS Voetbalpodcast. De commentator was afgelopen weekend getuige hoe Dick Advocaat de grootste moeite had om zijn auto te parkeren bij het stadion van FC Volendam, tot hilariteit van zijn bijrijder Cor Pot.

Advocaat (78) werd medio maart door Feyenoord gepresenteerd als 'adviseur' voor hoofdtrainer Robin van Persie. Met steun van de ervaren coach, die in de afgelopen vijf decennia over de hele wereld werkte, moet de Stadionclub de felbegeerde tweede plaats in de Eredivisie vast zien te houden, die aan het eind van het rit recht geeft op deelname aan de Champions League in het volgende seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Zo'n twee keer per week sluit Advocaat aan bij de technische staf van Feyenoord, zo vertelde Van Persie recent. De samenwerking met zijn voormalige trainer bevalt de oud-international uitstekend, zei Van Persie desgevraagd. Daarnaast bezoekt Advocaat ook de wedstrijden van Feyenoord; zo nam hij afgelopen zondag plaats op de tribunes van het Kras Stadion van FC Volendam, waar de Rotterdammers teleurstellend met 0-0 gelijkspeelden.

De aankomst van Advocaat bij het stadion verliep niet geheel vlekkeloos, zo vertelt Grueter. "Wij mogen dan binnen de hekken parkeren. Dus ik kwam aangereden met een collega, Anne de Jong. We worden zo binnen geleid, staat daar een hele grote SUV. Die is bezig om in te parkeren op een plek die niet echt heel erg handig was. Maar toch: op, neer, op, neer, steeds meer mensen eromheen. Ik rij achter het stadion, zet de auto neer. Komen we daar vijf minuten later, is die auto nog steeds bezig met inparkeren. Dus ik kijk eens naar binnen: Dick achter het stuur, met Cor Pot ernaast. Cor kwam niet meer bij, en Dick maar steken. Ik geloof dat weer vijf minuten later die auto eindelijk stond", aldus Grueter.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
1 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Volendam - Feyenoord

FC Volendam
0 - 0
Feyenoord
Gespeeld op 5 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Dick Advocaat

Dick Advocaat
Functie: Coach
Leeftijd: 78 jaar (27 sep. 1947)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws