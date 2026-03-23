Robin van Persie had in eerste instantie helemaal geen trek in de hulp van Dick Advocaat bij Feyenoord, zo schrijft Hugo Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. Na enkele slechte resultaten zou algemeen- en technisch directeur Dennis te Kloese echter de voorwaarde hebben gesteld dat Van Persie alleen mocht blijven als hij de hulp van Advocaat accepteerde.

Feyenoord verraste afgelopen week door aan te kondigen dat Advocaat tot het einde van het seizoen zou gaan fungeren als adviseur van Van Persie. De trainer van de Rotterdammers had in het verleden duidelijk gemaakt niet open te staan voor hulp van buitenaf, maar ging dus toch overstag. Of hij gaat luisteren, zal volgens Borst nog moeten blijken. “Je bent iemand die jammer genoeg niet openstaat voor input van de mensen die je omringen. Dat weten we van je tijd bij Heerenveen. En we weten het van nu, bij Feyenoord. René Hake bijvoorbeeld zit er voor spek en bonen bij”, richt de columnist zich tot Van Persie.

Onlangs leek Feyenoord Kees van Wonderen te strikken als nieuwe technisch directeur. Uiteindelijk kwam die deal er toch niet van, omdat de oud-verdediger dichter op het eerste elftal wilde zitten dan Van Persie nodig achtte. Volgens Borst lag de komst van Advocaat toen ook al op tafel, maar weigerde de trainer dit. Zelf zei Van Persie afgelopen week overigens nog ‘vanaf de eerste seconde’ enthousiast te zijn over de komst van Advocaat. “Maar tijd bestaat uit overwinningen of nederlagen. Twee keer achter elkaar verliezen en de tijd vliegt.” Nadat Feyenoord had verloren bij FC Twente (2-0) en gelijkspeelde bij NAC (3-3) besloot Te Kloese volgens Borst in te grijpen.

“Toen jouw baas besloot dat je mocht blijven, onder voorwaarden, moest je Dick wel accepteren”, gaat de schrijver verder. “Onder curatele is te kort door de bocht, maar de beeldvorming, Dick die je is opgedrongen, werkt niet in je voordeel.” Borst stelt dat de aanstelling van Advocaat ‘puur politiek’ is. “Als Te Kloese je zou ontslaan, dan had hij zichzelf kwetsbaar gemaakt. Dan is hij de volgende die eruit gaat. Dus kwam hij met Dick op de proppen. Sluw, we houden allemaal van Dickie. Hij heeft het imago van ervaren rot, lieve man, ultieme troubleshooter, iemand die een noodverband kan aanleggen. Hij zaagt niet aan stoelpoten. Toch, Dick had deze baan niet moeten aannemen.” Volgens Borst werkt de aanwezigheid van Advocaat namelijk ondermijnend voor Van Persie.

‘Volgend seizoen Excelsior’

Als het aan Borst ligt, zal Van Persie ook bij het behalen van de tweede plaats moeten vertrekken bij Feyenoord. “Ik zeg niet dat dat gebeurt, maar de politieke partij Feyenoord is er meedogenloos genoeg voor. Het valt trouwens zelfs te verdedigen. Want je maakte fouten. Eh, veel fouten. Eh, heel veel fouten.” De columnist stelt dat Van Persie, ongeacht de afloop van het seizoen, ‘beschadigd’ is. “Zonde. Dat was niet nodig. Ik hoop innig dat je tweede en derde kansen krijgt. Het klinkt raar, maar je zou volgend jaar Excelsior moeten gaan trainen. Serieus. En dan helemaal opnieuw beginnen.”