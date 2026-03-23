ESPN door het stof na reclameblok tijdens Feyenoord - Ajax

23 maart 2026, 09:49
Anis Hadj-Moussa Takehiro Tomiyasu Feyenoord Ajax
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

ESPN heeft excuses aangeboden voor het reclameblok dat zondagmiddag voor achttien seconden werd getoond tijdens de eerste helft van De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (1-1). De betaalzender heeft bevestigd dat het om een menselijke fout ging en er dus geen kwade bedoelingen achter zaten.

Kijkers van De Klassieker op ESPN werden zondagmiddag na ongeveer een kwartier spelen opgeschrikt door een bijzondere situatie. De betaalzender zette na 14:57 minuten namelijk een reclameblok in, waarbij een teaser werd getoond van de aankomende interlands van Jong Oranje. Op minuut 15:15 keerde het beeld vanuit De Kuip weer terug, waardoor kijkers zo’n achttien seconden moesten missen.

Op social media klonk er flink wat kritiek op de actie van ESPN, terwijl anderen speculeerden over een fout vanuit de regiekamer. Inmiddels heeft een woordvoerder van de zender gereageerd tegenover persbureau ANP. “We snappen die klachten heel goed. Hier passen alleen maar excuses van onze kant”, zo wordt de woordvoerder geciteerd door NU.nl.

ESPN laat weten dat het om een menselijke fout ging in de eindregie. “Daardoor werd er per ongeluk een reclameblok ingestart. “Dit was na ongeveer twintig seconden weer hersteld. Kortom, een menselijke fout en zeker geen gewoonte.”

➡️ Meer nieuws over De Klassieker

Lees ook:
Jakub Moder

Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

  • Gisteren, 16:29
  • Gisteren, 16:29
  • 16
Feyenoord - Ajax

Teruglezen | Zo eindigde De Klassieker in een bloedeloos gelijkspel

  • Gisteren, 15:45
  • Gisteren, 15:45
  • 16
Leonne Stentler Wout Weghorst Feyenoord Ajax

Schandalige statistiek van Wout Weghorst tegen Feyenoord: ‘De slechtste Ajacied ooit’

  • Gisteren, 20:07
  • Gisteren, 20:07
  • 6
Feyenoord - Ajax

Feyenoord
1 - 1
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

