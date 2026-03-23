ESPN heeft excuses aangeboden voor het reclameblok dat zondagmiddag voor achttien seconden werd getoond tijdens de eerste helft van De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (1-1). De betaalzender heeft bevestigd dat het om een menselijke fout ging en er dus geen kwade bedoelingen achter zaten.

Kijkers van De Klassieker op ESPN werden zondagmiddag na ongeveer een kwartier spelen opgeschrikt door een bijzondere situatie. De betaalzender zette na 14:57 minuten namelijk een reclameblok in, waarbij een teaser werd getoond van de aankomende interlands van Jong Oranje. Op minuut 15:15 keerde het beeld vanuit De Kuip weer terug, waardoor kijkers zo’n achttien seconden moesten missen.

Op social media klonk er flink wat kritiek op de actie van ESPN, terwijl anderen speculeerden over een fout vanuit de regiekamer. Inmiddels heeft een woordvoerder van de zender gereageerd tegenover persbureau ANP. “We snappen die klachten heel goed. Hier passen alleen maar excuses van onze kant”, zo wordt de woordvoerder geciteerd door NU.nl.

ESPN laat weten dat het om een menselijke fout ging in de eindregie. “Daardoor werd er per ongeluk een reclameblok ingestart. “Dit was na ongeveer twintig seconden weer hersteld. Kortom, een menselijke fout en zeker geen gewoonte.”