Live voetbal 3

Bizar: Davy Klaassen raakt 20 minuten lang geen bal in Klassieker

22 maart 2026, 21:43
Josip Sutalo, Youri Regeer, Youri Baas en Davy Klaassen
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Een opvallende onthulling van Kenneth Perez in het programma Dit was het Weekend van ESPN: Davy Klaassen zou in de uitwedstrijd tegen Feyenoord volgens de analist maar liefst twintig minuten lang de bal niet hebben geraakt.

Perez was zondagmiddag aanwezig in De Kuip tijdens De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (1-1) en was stomverbaasd toen hij ontdekte dat Klaassen in zo’n lange periode geen enkel balcontact had gehad. In de eerste helft raakte de Ajacied lange tijd geen bal.

“Twintig minuten! Een middenvelder”, zegt een verbaasde Perez in het programma tegen presentator Wouter Bouwman. “En dat waren zijn beste twintig minuten. Nee, dat is flauw, haha.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Perez was het verder een wedstrijd van niets: “Ik hoor de trainers achteraf superblij met de organisatie en de weerstand, maar voetballend van deze 22 plus wisselspelers mag er echt wel twee klassen bij. Niemand deed echt iets met die bal waarvan je denkt: hier zit muziek in. Niemand deed iets normaals met de bal.”

➡️ Meer nieuws over De Klassieker

Lees ook:
Foto van Mister Ajax Sjaak Swart

Sjaak Swart haalt uit naar zes Ajax-spelers: ‘Niet goed genoeg’

  • Gisteren, 10:22
  • Gisteren, 10:22
  • 6
Liverpool-trainer Arne Slot

Engels gerucht: ‘Ajax voert eerste gesprekken met Arne Slot’

  • di 17 maart, 20:34
  • 17 mrt. 20:34
  • 16
Bosz, Brands en Stewart voor het stadion van PSV

PSV slaat onoverbrugbaar gat met Ajax en Feyenoord: 'Dit is pijnlijk'

  • vr 20 maart, 16:14
  • 20 mrt. 16:14
  • 12
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Ajax

Feyenoord
1 - 1
Ajax
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Davy Klaassen

Davy Klaassen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (21 feb. 1993)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
27
6
2024/2025
Ajax
31
8
2023/2024
Inter
13
0
2023/2024
Ajax
2
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47
6
AZ
28
2
42

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws