Een opvallende onthulling van Kenneth Perez in het programma Dit was het Weekend van ESPN: zou in de uitwedstrijd tegen Feyenoord volgens de analist maar liefst twintig minuten lang de bal niet hebben geraakt.

Perez was zondagmiddag aanwezig in De Kuip tijdens De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (1-1) en was stomverbaasd toen hij ontdekte dat Klaassen in zo’n lange periode geen enkel balcontact had gehad. In de eerste helft raakte de Ajacied lange tijd geen bal.

“Twintig minuten! Een middenvelder”, zegt een verbaasde Perez in het programma tegen presentator Wouter Bouwman. “En dat waren zijn beste twintig minuten. Nee, dat is flauw, haha.”

Volgens Perez was het verder een wedstrijd van niets: “Ik hoor de trainers achteraf superblij met de organisatie en de weerstand, maar voetballend van deze 22 plus wisselspelers mag er echt wel twee klassen bij. Niemand deed echt iets met die bal waarvan je denkt: hier zit muziek in. Niemand deed iets normaals met de bal.”