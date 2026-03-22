Bijna niemand bij Feyenoord was er gerust op: de duels tussen en Jordon Lotomba. Vooraf leek het een gelopen race, maar laatstgenoemde trok zondagmiddag in een kwaliteitsarme Klassieker (1-1) onverwachts aan het langste eind. Godts viel door de mand, terwijl Lotomba uitgroeide tot de uitblinker bij Feyenoord.

Lotomba is bij Feyenoord gedegradeerd tot de vierde rechtsback binnen de selectie. Dat had te maken met zijn slechte vorm, sinds de breuk aan zijn onderbeen die hij heeft opgelopen. Door de vele blessures aan de kant van Feyenoord moest Lotomba zijn opwachting in de basis maken. Uitgerekend in de wedstrijd van het jaar tegen Ajax. En dat ook nog eens zonder al te veel wedstrijdritme.

Daar waren onder de supporters nogal wat zorgen over, en dat was niet gek. Lotomba kwam in De Klassieker namelijk tegenover Mika Godts te staan. Godts is de laatste weken in topvorm, heeft dit seizoen al veertien doelpunten gemaakt in de Eredivisie en is volgens velen de beste speler van de competitie. Die zorgen aan de kant van Feyenoord bleken achteraf verrassend genoeg onnodig.

Complimenten voor Lotomba

Lotomba verdient namelijk grote complimenten voor de manier waarop hij zondagmiddag voor de dag kwam tegen Ajax. De rechtsback uit Zwitserland maakte het Godts bijzonder lastig. Hij gaf de Belg weinig ruimte om te draaien, te versnellen en daarmee in zijn kracht te komen. Dat had mede te maken met een goede afstemming met Tsuyoshi Watanabe. Daarnaast won de vleugelverdediger vier van de vijf duels die hij uitvocht met Godts. De linksbuiten van Ajax had slechts één gevaarlijk moment: een afstandsschot in de eerste helft dat hoog over de goal van Timon Wellenreuther vloog.

In aanvallend opzicht was zijn bijdrage een stuk beperkter, en dat was een bewuste keuze van hoofdtrainer Robin van Persie, zo lichtte hij na afloop toe: “We hebben in ons wedstrijdplan rekening gehouden met hem, en dat heeft twee redenen. Allereerst zijn ritme. Als ik hem ook nog overlaps had laten maken, was hij misschien al eerder gewisseld.

'Ik vond hem fantastisch'

Van Persie vervolgt: "Daarnaast heb je te maken met Godts, maar dat heeft hij geweldig gedaan. Ook wanneer wij aanvielen, was het zijn taak om Godts in de gaten te houden. Ik vond hem vandaag fantastisch spelen, en dat is niet makkelijk als je niet wekelijks speelt. Hij heeft echt zijn mannetje gestaan.”

Op het moment dat Lotomba wél aan aanvallen dacht, had zijn rol direct effect. Hij veroorzaakte namelijk een strafschop door zeer attent te reageren op een lage voorzet van Luciano Valente. Lotomba was een fractie sneller dan Kian Fitz-Jim, waardoor de arbitrage niet anders kon dan de bal op de stip te leggen.

Als er iemand is die de interlandperiode met een goed gevoel zal ingaan bij Feyenoord, is het Lotomba wel: de man van de wedstrijd aan de kant van de Rotterdammers.