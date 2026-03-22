Feyenoord slaat aanval van Ajax af: gat op de ranglijst blijft vijf punten

22 maart 2026, 16:29
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

In een zinderende slotfase heeft Feyenoord een punt uit het vuur gesleept tegen Ajax. Na een fraai doelpunt van Sean Steur en een rake penalty van Jakub Moder werd het 1-1. Daardoor blijft het onderlinge verschil op de ranglijst vijf punten in het voordeel van nummer twee Feyenoord.

De wedstrijd begon met een fel Feyenoord, dat direct de toon zette in De Kuip. Al vroeg leek de openingstreffer in de maak toen Watanabe hard inkopte, maar Mokio redde spectaculair op de lijn. Ajax had het lastig in de openingsfase, maar herpakte zich en kreeg gaandeweg meer grip op het duel. Grote kansen bleven schaars. Pogingen van Hadj Moussa en Ueda leverden weinig op, terwijl Ajax via Godts en een opmerkelijke poging van Berghuis vanaf de middenlijn niet tot scoren kwam. In een fysieke eerste helft, waarin scheidsrechter Makkelie veel liet doorgaan en het algehele niveau te wensen overliet, bleef het bij rust 0-0.

Na de pauze kwam Feyenoord opnieuw dreigend uit de kleedkamer, met een kopkans voor Ueda die net naast ging. Toch viel de treffer aan de andere kant. In de 54e minuut kwam een afgeslagen voorzet voor de voeten van Steur, die vanaf de rand van het strafschopgebied verwoestend uithaalde en Wellenreuther kansloos liet: 0-1. De jonge Ajacied schreef daarmee zijn eerste Eredivisie-doelpunt op zijn naam, uitgerekend in De Klassieker.

Feyenoord moest in de achtervolging en zocht nadrukkelijk naar de gelijkmaker, maar liep lange tijd stuk op de compacte defensie van Ajax. Hadj Moussa bleef zoeken naar openingen, terwijl Ajax via wissels probeerde het duel te controleren. Ook een slordige terugspeelbal van Tomiyasu bracht de Rotterdammers niet terug in de wedstrijd, doordat Paes alert ingreep.

In de slotfase sloeg de vlam alsnog in de pan. Eerst schoot Ahmedhodzic net over en claimde Feyenoord een strafschop na een duel tussen Fitz-Jim en Lotomba. Na ingrijpen van de VAR werd Makkelie naar het scherm geroepen en wees hij alsnog naar de stip. De beelden wezen immers uit dat Fitz-Jim, in zijn poging om de bal te spelen, Lotomba raakte. Terwijl de gemoederen opliepen en Rosa een gele kaart ontving na een opstootje rond de penaltystip, ging Moder achter de bal staan.

De middenvelder bleef koel en schoot de bal overtuigend in de bovenhoek, buiten bereik van Paes die de verkeerde hoek koos. Daarmee barstte De Kuip los en kreeg Feyenoord alsnog loon naar werken in een wedstrijd die lange tijd op slot leek te zitten. In de zeven minuten durende blessuretijd vielen geen doelpunten meer, al was Casper Tengstedt nog dichtbij. Met een geplaatste inzet dwong hij Paes om zich flink te strekken.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Het was ook echt niet om aan te zien. Echt een erbarmelijk niveau van beide. Bounida is er gelukkig niet bij volgende week, als je met deze inzet invalt heb je het niet in je om de absolute top te halen.

Feyenoord - Ajax

Feyenoord
1 - 1
Ajax
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
28
17
47

