Jordi Cruijff deelt levensles van zijn vader: ‘Behandel anderen zoals jij behandeld wil worden’

21 maart 2026, 20:13
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Jordi Cruijff heeft rondom de première van Cruijff, de documentaireserie ter ere van de tiende sterfdag van Johan Cruijff, teruggeblikt op het leven van zijn vader. De technisch directeur van Ajax is trots dat zijn vader nog steeds zo veel wordt herinnerd door mensen. Ook deelt hij een wijze les die Cruijff senior met hem heeft gedeeld.

Ter ere van de tiende sterfdag van Cruijff werd de docuserie Cruijff gemaakt, waar zoon Jordi ook bij betrokken was. “Voor mij is het vanuit een ander perspectief, gewoon mijn vader. Mijn herinneringen aan hem zijn meestal thuis”, aldus Cruijff voor de camera's van Vandaag Inside. Dat geldt volgens de bestuurder van Ajax niet voor de meeste aanwezigen bij de première, die Cruijff vooral buitenshuis kenden. “Op een trainingsveld, in een stadion of als hij met ruzie wegliep bij een club”, lacht hij.

“Iedereen heeft een andere herinnering en dat vind ik superspeciaal”, gaat Cruijff junior verder. “Voor mij is het gewoon papa en dat zal, denk ik, nooit veranderen.” Sinds zijn aankomst in Amsterdam zo’n zes weken geleden komt Cruijff wel ‘elke dag’ iemand tegen die herinneringen heeft aan zijn vader. “Als zoon kan ik alleen maar zeggen dat ik daar supertrots op ben. Heel speciaal.”

Cruijff deelt ook nog de levensles die zijn vader altijd met hem deelde. “Mijn vader vond het altijd het belangrijkste hoe hij als persoon wordt herinnerd. Dat is een beetje zijn religie: treat people how you wanna be treated. Probeer altijd mensen te helpen, als je kan”, aldus de td van Ajax. “Als ik heel eerlijk ben, is dat denk de levensles die ik van hem heb gehad. Dat is voor mij religie nummer één. Hij was gewoon een man van principes. Hij kon af en toe moeilijk zijn met sommige mensen, maar hij kon ook extreem lief en menselijk zijn met anderen. Dat vond ik altijd heel bijzonder en dat is hoe ik hem in mijn hoofd heb.”

VIDEO - Jordi Cruijff over vader Johan Cruijff: 'Dat is de levensles die ik van hem heb gehad'

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
11 Reacties
4 Dagen lid
4 Likes
Just Me
Van wie had J Cruyff zijn wijsheid

met johan cruiff als vader lijkt t me zo vervelend als je beter wilt zijn als je papa met voetballen..dat heb johan cruiiff een beetje onmogelijk gemaakt..maar t was leuk om jordi te zien spelen bij barca..op de vleugels snel

Johan Cruijff

Johan Cruijff
Leeftijd: 78 jaar (25 apr. 1947)
Positie: Middenvelder

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
28
17
47
6
AZ
27
5
42

