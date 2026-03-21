Van der Lans glundert voor Klassieker: 'Kan alleen maar trots op mezelf zijn'

beleeft een jongensdroom in Amsterdam. De achttienjarige aanvoerder van Jong Ajax mocht deze week vervroegd naar de kant tijdens het duel met Almere City, met een wel heel bijzondere reden: een plek in de wedstrijdselectie voor de kraker tegen Feyenoord. In gesprek met Ajax Showtime blikt de verdediger vooruit op de klassieker.

Hoewel Jong Ajax met 0-2 verloor van Almere City, was de vroege wissel van Van der Lans in de rust geen reden tot zorg voor de medische staf. Het was een bewuste keuze van de technische staf. "Het was een geplande wissel", opent Van der Lans eerlijk tegenover het fanmedium. "Ik mag zaterdag meetrainen met het eerste en als het goed is, zit ik zondag op de bank."

Voor veel spelers is een reserverol een bittere pil, maar voor een talent als Van der Lans ligt dat in de aanloop naar De Klassieker totaal anders. "Op de bank zitten is altijd bijzonder", legt de verdediger uit, die dit seizoen al vaker aan het grote werk mocht ruiken. "Je hoopt natuurlijk in te vallen. Als centrale verdediger weet je dat dat moeilijk is."

Dromen van vuurwerk en strijd

De entourage van de beladen clash tussen Ajax en Feyenoord spreekt al jaren tot de verbeelding van de mandekker. Waar hij voorheen als supporter toekeek, maakt hij nu onderdeel uit van de selectie. "De Klassieker mogen meemaken, daar droom je van jongs af aan van. Het vuurwerk en de strijd, dat heb je allemaal op tv gezien. Dan kan ik alleen maar trots zijn op mezelf dat ik tijdens die wedstrijd op de bank zit."

Ondanks zijn bescheidenheid blaakt Van der Lans van het zelfvertrouwen wanneer het over zijn eigen niveau gaat. Hij voelt dat hij het tempo van de hoofdmacht steeds beter aankan. "Ik denk dat ik op trainingen laat zien dat ik mee kan. Als verdediger is het moeilijker. Als aanvaller word je bij een 3-0 voorsprong vaker ingebracht en kan je laten zien wat je kunt. Ik weet in ieder geval dat ik er klaar voor ben als ik in moet vallen."

Punten voor verbetering

Toch blijft de jongeling kritisch op zijn eigen spel. Hij weet precies waar de volgende stappen gezet moeten worden om een vaste waarde in de Johan Cruijff Arena te worden. "Ik moet nog constanter worden aan de bal en fysiek sterker worden, zodat ik een spits makkelijker kan uitschakelen. Als ik die twee dingen verbeter, dan komt mijn kans vanzelf."