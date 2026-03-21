Live voetbal

Berghuis ontvangt nog jaarlijks uitnodiging voor nieuwjaarsreceptie Feyenoord

21 maart 2026, 09:35
Steven Berghuis
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Steven Berghuis (34) krijgt ondanks zijn veelbesproken overstap naar Ajax nog altijd elk jaar een uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord. Hoewel de aanvaller al sinds de zomer van 2021 in Amsterdamse dienst speelt, is hij blijkbaar nog altijd niet van de officiële verzendlijst in Rotterdam geschrapt, dat meldt het Algemeen Dagblad. De aanvaller laat het evenement in De Kuip echter stelselmatig aan zich voorbijgaan.

Aanstaande zondag keert Berghuis met Ajax terug in Rotterdam voor de Klassieker. De linkspoot kampte dit seizoen met een liesblessure die hem maandenlang aan de kant hield, maar hij lijkt net op tijd fit voor de beladen ontmoeting met zijn oude werkgever. Na basisplaatsen in de wedstrijden tegen FC Groningen en Sparta Rotterdam wordt verwacht dat hij ook morgenmiddag aan de aftrap verschijnt. 

Berghuis kan nog altijd rekenen op post uit Rotterdam

Artikel gaat verder onder video

Opvallend genoeg wordt Berghuis nog altijd uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van de Rotterdammers: “Thuis bij Berghuis grinniken ze weleens”, schrijft het Algemeen Dagblad. “Jaarlijks ontvangt hij een uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord. Blijkbaar is hij na zijn veelbesproken overstap naar Ajax nooit uit de lijst met genodigden geschrapt.” 

De aftrap in De Kuip staat gepland voor zondagmiddag om 14.30 uur. Waar Feyenoord onder leiding van Robin van Persie probeert de tweede positie in de Eredivisie te verstevigen, hoopt Ajax het gat met de concurrentie te dichten. Voor Berghuis is het de kans om zijn stijgende lijn door te zetten; de aanvaller was in de vorige wedstrijd tegen Sparta Rotterdam nog belangrijk voor zijn ploeg. In de twaalf competitieduels die hij dit seizoen speelde, was hij tot dusver goed voor twee doelpunten en twee assists.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 5 reacties
Reageren
5 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.378 Reacties
1.013 Dagen lid
16.803 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Gewoon heen gaan Berghuis alle spelers van ajax mee nemen 😉😅

Positievo
381 Reacties
88 Dagen lid
494 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@dilima1966 dat zou een prachtig gebaar zijn. Dat sommige supporters de andere club niet kunnen verdragen staat los van de spelers.

Vriendje Stokvis
1.841 Reacties
548 Dagen lid
8.884 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zo zie je maar wat een fijne en warme club Feyenoord is in de harde voetbal wereld.

Ajeto!
643 Reacties
1.271 Dagen lid
3.805 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ze zijn hem gewoon nog elke dag dankbaar om daar het systeem van binnenuit uit te hollen

Kicker
105 Reacties
615 Dagen lid
191 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Berghuis is kind van de club daar en missen hem nog iedere dag.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 34 jaar (19 dec. 1991)
Positie: A (R), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
12
2
2024/2025
Ajax
26
2
2023/2024
Ajax
20
5
2022/2023
Ajax
29
9

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws