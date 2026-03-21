(34) krijgt ondanks zijn veelbesproken overstap naar Ajax nog altijd elk jaar een uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord. Hoewel de aanvaller al sinds de zomer van 2021 in Amsterdamse dienst speelt, is hij blijkbaar nog altijd niet van de officiële verzendlijst in Rotterdam geschrapt, dat meldt het Algemeen Dagblad. De aanvaller laat het evenement in De Kuip echter stelselmatig aan zich voorbijgaan.

Aanstaande zondag keert Berghuis met Ajax terug in Rotterdam voor de Klassieker. De linkspoot kampte dit seizoen met een liesblessure die hem maandenlang aan de kant hield, maar hij lijkt net op tijd fit voor de beladen ontmoeting met zijn oude werkgever. Na basisplaatsen in de wedstrijden tegen FC Groningen en Sparta Rotterdam wordt verwacht dat hij ook morgenmiddag aan de aftrap verschijnt.

Berghuis kan nog altijd rekenen op post uit Rotterdam

Artikel gaat verder onder video

Opvallend genoeg wordt Berghuis nog altijd uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie van de Rotterdammers: “Thuis bij Berghuis grinniken ze weleens”, schrijft het Algemeen Dagblad. “Jaarlijks ontvangt hij een uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord. Blijkbaar is hij na zijn veelbesproken overstap naar Ajax nooit uit de lijst met genodigden geschrapt.”

De aftrap in De Kuip staat gepland voor zondagmiddag om 14.30 uur. Waar Feyenoord onder leiding van Robin van Persie probeert de tweede positie in de Eredivisie te verstevigen, hoopt Ajax het gat met de concurrentie te dichten. Voor Berghuis is het de kans om zijn stijgende lijn door te zetten; de aanvaller was in de vorige wedstrijd tegen Sparta Rotterdam nog belangrijk voor zijn ploeg. In de twaalf competitieduels die hij dit seizoen speelde, was hij tot dusver goed voor twee doelpunten en twee assists.