Steven Berghuis geeft spelers van Ajax advies om Feyenoord stil te krijgen

19 maart 2026, 20:40
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert is Brand Owner van FCUpdate en al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Sean Steur heeft zin in de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Zondag staan de rivalen tegenover elkaar. Voor Steur wordt het zijn eerste wedstrijd in De Kuip, maar Steven Berghuis heeft hem al verteld hoe het eraan kan toegaan in het stadion van Feyenoord.

“Het is de grootste wedstrijd van Nederland, in mijn optiek”, zegt Steur in een interview met ESPN. “Het is een heel belangrijke wedstrijd in ons seizoen. Ik kijk er heel erg naar uit.”

Steur weet dat hij een heksenketel kan verwachten. “Tijdens de wedstrijd ben je niet bezig met wat er om je heen gebeurt. Natuurlijk hoor je de verhalen dat het luidruchtig wordt, maar daar heb ik alleen maar zin in. Hopelijk spelen we zo goed dat we ze niet horen.”

“Als het goed gaat, kunnen we als team wel goed gaan op die vijandige sfeer. Daar moeten we voor gaan”, blikt Steur vooruit. “Onderling praten we er veel over. Zowel met de jonge jongens als de wat oudere jongens leven we ernaartoe als team.”

Steur sprak met Berghuis

Steur sprak met voormalig Feyenoord-aanvoerder Berghuis over de sfeer in De Kuip. “Ik zie Feyenoord natuurlijk ook weleens voetballen en dan zie je wat er gebeurt als ze scoren. Hopelijk laten we dat niet toe. Met Berghuis heb ik erover gesproken. Zijn advies? Zo snel mogelijk op voorsprong komen, ons beste spel laten zien en dezelfde intensiteit laten zien als afgelopen zaterdag (4-0 tegen Sparta)."

De Klassieker is ook een beproeving voor de nieuwe interim-trainer Óscar García, die debuteerde tegen Sparta. “Ik denk dat deze staf er gewoon heel kort op zit en gewoon heel fanatiek is. Dat hebben we nu echt nodig. Het komt ons ten goede, al wil ik niet ten nadele spreken van de vorige trainers. Zij waren natuurlijk ook heel goed en de huidige staf doet misschien niet zo veel anders, maar zit er gewoon kort op. Misschien zijn ze iets meer op structuur en het iets meer bij elkaar houden als team. Dat was zaterdag te zien en hopelijk trekken we deze lijn door.”

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Feyenoord - Ajax

Feyenoord
14:30
Ajax
Wordt gespeeld op 22 mrt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Sean Steur

Sean Steur
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 18 jaar (11 jan. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
12
0
2025/2026
Jong Ajax
11
1
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
28
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44
6
AZ
27
5
42

