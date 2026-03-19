De manier van juichen van Óscar García bij Ajax – Sparta Rotterdam (4-0) is in het verkeerde keelgat geschoten van zowel René Wagelaar als Gert-Jan Verbeek. De nieuwe interim-trainer van de Amsterdammers vierde de doelpunten meerdere keren door breeduit te juichen richting de supporters.
Nadat Fred Grim opzij werd geschoven als hoofdtrainer van Ajax, schoof Jordi Cruijff de kersverse Jong Ajax-trainer García naar voren als nieuwe eindverantwoordelijke. De Spanjaard stond zaterdagavond tegen Sparta voor het eerst voor de groep en boekte direct een klinkende 4-0-zege. Toch klinkt er bij VoetbalTijd ook een kritisch geluid over de Ajax-trainer.
“Wat vind je van het juichen van die trainer?”, begint Verbeek het onderwerp. Nog voordat hij is uitgepraat, reageert Wagelaar: “Heel eng, heel eng!” Verbeek constateert dat de Spanjaard met de supporters juicht, in plaats van met zijn staf. “Ik zou mijn staf pakken, of ze een hand geven. Maar hij (García) kijkt naar boven en doet zo van: zien jullie me wel!”, stelt de oud-trainer.
“Dat vind ik… Dat doen er steeds meer”, verzucht Wagelaar. “Heel opvallend”, concludeert Verbeek tot slot. De tweede wedstrijd van García volgt komende zondag, als hij met Ajax aantreedt in De Klassieker tegen Feyenoord.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Misschien is het iets Zuid Europeaans wat wij niet gewend zijn?
