De manier van juichen van Óscar García bij Ajax – Sparta Rotterdam (4-0) is in het verkeerde keelgat geschoten van zowel René Wagelaar als Gert-Jan Verbeek. De nieuwe interim-trainer van de Amsterdammers vierde de doelpunten meerdere keren door breeduit te juichen richting de supporters.

Nadat Fred Grim opzij werd geschoven als hoofdtrainer van Ajax, schoof Jordi Cruijff de kersverse Jong Ajax-trainer García naar voren als nieuwe eindverantwoordelijke. De Spanjaard stond zaterdagavond tegen Sparta voor het eerst voor de groep en boekte direct een klinkende 4-0-zege. Toch klinkt er bij VoetbalTijd ook een kritisch geluid over de Ajax-trainer.

“Wat vind je van het juichen van die trainer?”, begint Verbeek het onderwerp. Nog voordat hij is uitgepraat, reageert Wagelaar: “Heel eng, heel eng!” Verbeek constateert dat de Spanjaard met de supporters juicht, in plaats van met zijn staf. “Ik zou mijn staf pakken, of ze een hand geven. Maar hij (García) kijkt naar boven en doet zo van: zien jullie me wel!”, stelt de oud-trainer.

“Dat vind ik… Dat doen er steeds meer”, verzucht Wagelaar. “Heel opvallend”, concludeert Verbeek tot slot. De tweede wedstrijd van García volgt komende zondag, als hij met Ajax aantreedt in De Klassieker tegen Feyenoord.