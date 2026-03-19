Óscar García viert doelpunten opvallend: ‘Dit is heel eng’

19 maart 2026, 16:06
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

De manier van juichen van Óscar García bij Ajax – Sparta Rotterdam (4-0) is in het verkeerde keelgat geschoten van zowel René Wagelaar als Gert-Jan Verbeek. De nieuwe interim-trainer van de Amsterdammers vierde de doelpunten meerdere keren door breeduit te juichen richting de supporters.

Nadat Fred Grim opzij werd geschoven als hoofdtrainer van Ajax, schoof Jordi Cruijff de kersverse Jong Ajax-trainer García naar voren als nieuwe eindverantwoordelijke. De Spanjaard stond zaterdagavond tegen Sparta voor het eerst voor de groep en boekte direct een klinkende 4-0-zege. Toch klinkt er bij VoetbalTijd ook een kritisch geluid over de Ajax-trainer.

“Wat vind je van het juichen van die trainer?”, begint Verbeek het onderwerp. Nog voordat hij is uitgepraat, reageert Wagelaar: “Heel eng, heel eng!” Verbeek constateert dat de Spanjaard met de supporters juicht, in plaats van met zijn staf. “Ik zou mijn staf pakken, of ze een hand geven. Maar hij (García) kijkt naar boven en doet zo van: zien jullie me wel!”, stelt de oud-trainer.

“Dat vind ik… Dat doen er steeds meer”, verzucht Wagelaar. “Heel opvallend”, concludeert Verbeek tot slot. De tweede wedstrijd van García volgt komende zondag, als hij met Ajax aantreedt in De Klassieker tegen Feyenoord.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.084 Reacties
1.270 Dagen lid
5.629 Likes
Allback
Misschien is het iets Zuid Europeaans wat wij niet gewend zijn?

Jopie14
177 Reacties
44 Dagen lid
167 Likes
Jopie14
Boeie.

HVV
1 Reactie
385 Dagen lid
7 Likes
HVV
Waar we al niet over kunnen discussiëren.

Ajax - Sparta

Ajax
4 - 0
Sparta Rotterdam
Gespeeld op 14 mrt. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Óscar García

Óscar García
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 52 jaar (26 apr. 1973)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44
6
AZ
27
5
42

