Feyenoord - Ajax op tv: zo kijk je naar De Klassieker

De Klassieker staat weer voor de deur: zondag treffen Feyenoord en Ajax elkaar in De Kuip. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is live te volgen op tv. In dit artikel lees je op welke zender de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax te zien is.

Feyenoord - Ajax op tv

De Klassieker is om 14.30 uur te zien op ESPN2. Die zender bevindt zich op kanaal 151 (Odido), kanaal 222 (KPN), kanaal 410 (Youfone) of kanaal 422 (Ziggo). De voorbeschouwing begint om 13.30 uur,

De wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie, zo heeft de KNVB bekendgemaakt. Makkelie wordt langs de lijn geassisteerd door Hessel Steegstra en Jan de Vries. Rob Dieperink is de VAR en Robin Hensgens staat als vierde official langs de lijn.

Wat als je in het buitenland bent?

Als je beschikt over een televisieabonnement, kun je binnen de Europese Unie vaak gewoon online kijken. Maar wat als je buiten de EU bent? Ook dan kun je gebruikmaken van je tv-abonnement.

De belangen in De Kuip

Er staat echt wat op het spel in Rotterdam. PSV koerst af op de landstitel, maar Feyenoord en Ajax zijn allebei nog in de race voor de felbegeerde tweede plaats. Op dit moment heeft Feyenoord die in handen met 52 punten; Ajax staat vierde met 47 punten. Feyenoord kan de rivaal dus op een forse achterstand zetten, maar kan ook een enorme dreun oplopen. Als Ajax wint, bestaat de kans dat NEC na deze speelronde tweede staat.

Recente vorm van Feyenoord en Ajax

Feyenoord heeft het thuisvoordeel, maar de recente prestaties bieden weinig vertrouwen. Van de laatste drie wedstrijden werd alleen de meest recente gewonnen, tegen Excelsior (2-1), maar de ploeg oogde opnieuw kwetsbaar. Bij Ajax debuteerde interim-trainer Óscar García met een overtuigende 4-0 zege op Sparta Rotterdam; de zes wedstrijden voor zijn komst leverden slechts één zege op.

