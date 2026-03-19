Sutalo schrok voor Ajax-debuut: 'Had aanvoerdersband niet verwacht'

19 maart 2026, 13:15
Josip Sutalo bij zijn debuut voor Ajax, uit bij Fortuna Sittard in 2023
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Voetbaljunk en ervaren redacteur

Josip Sutalo 'schrok een beetje' toen hij in 2023 bij zijn debuut voor Ajax direct de aanvoerdersband droeg. Dat vertelt de Kroatische verdediger tweeënhalf jaar na dato, vlak nadat hij recent zijn honderdste duel namens de Amsterdammers speelde.

Ajax tikte in augustus 2023 een transfersom van 20,5 miljoen euro af om de inmiddels 26-jarige Sutalo over te nemen van Dinamo Zagreb. Door bonussen zou dat bedrag nog verder op kunnen lopen naar 23,5 miljoen. De verdediger werd een van de twaalf (!) aanwinsten die Sven Mislintat in zijn korte periode als directeur voetbalzaken naar de Johan Cruijff ArenA haalde.

Een maand na zijn komst, op 3 september 2023, volgde uit bij Fortuna Sittard het Ajax-debuut van Sutalo. Bij absentie van zowel eerste captain Steven Bergwijn als zijn secondant Steven Berghuis hing toenmalig trainer Maurice Steijn de Kroaat direct de aanvoerdersband om. "Dat had ik niet verwacht, nee", zegt Sutalo in gesprek met het clubkanaal van Ajax. "Ik was net nieuw en met mij nog een aantal jongens. Mij was verteld dat ik derde aanvoerder zou zijn, maar de eerste twee waren er dat duel niet. Ik schrok wel een beetje van direct de band bij mijn debuut, maar ik droeg 'm met trots", aldus de verdediger. De wedstrijd eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.

Inmiddels zijn we tweeënhalf seizoen verder en speelde Sutalo recent bij PEC Zwolle (weer 0-0) zijn honderdste wedstrijd in Ajax 1. Hoe zou hij zijn periode in Amsterdam tot nu toe omschrijven? "Als ik terugkijk op de honderd duels, ging het met veel ups en downs. Maar dat is niet heel raar in de voetbalwereld. Dat zal in de toekomst ook zo blijven gaan. Maar al die momenten hebben mij ook wel gemaakt tot wie ik nu ben. Door die periode ben ik sterker geworden", zegt Sutalo.

Een echt hoogtepunt kan hij niet noemen, maar vooral op vorig seizoen onder trainer Francesco Farioli kijkt hij met een goed gevoel terug. "Ik zat er lekker in en ons team haalde vaak een enorm hoog niveau. Zeker de grotere wedstrijden vorig seizoen waren speciaal." Dat laatste in tegenstelling tot het huidige seizoen: "Dit jaar schommelt het helaas meer. Zelf heb ik in het begin wat last gehad van blessures waardoor mijn ontwikkeling dit seizoen iets stagneert, vind ik", zegt Sutalo zelfkritisch.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • 17 mrt. 20:34
  • 17 mrt. 13:44
  • 16 mrt. 22:24
Ajax - Fortuna

Ajax
4 - 0
Fortuna Sittard
Gespeeld op 9 apr. 2023
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2022/2023

Josip Sutalo

Josip Sutalo
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 26 jaar (28 feb. 2000)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
18
0
2024/2025
Ajax
29
2
2023/2024
Ajax
23
1
2023/2024
Dinamo Zagreb
3
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44
6
AZ
27
5
42

