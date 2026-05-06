Rigaux beslist mogelijk over toekomst Van Persie, die zijn held Casillas in 2014 vernederde

6 mei 2026, 06:55
Robin van Persie en Dévy Rigaux met De Kuip
Foto: © Imago/Realtimes
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Dévy Rigaux wordt mogelijk de nieuwe technisch directeur van Feyenoord. Een van de eerste beslissingen die de Belg dan zal moeten nemen, is die over de toekomst van Robin van Persie. Opmerkelijk detail: Rigaux is groot fan van Iker Casillas, die in 2014 op het WK werd vernederd door de trainer van Feyenoord.

Feyenoord is momenteel druk op zoek naar opvolgers van Dennis te Kloese. De algemeen- en technisch directeur vertrekt na dit seizoen uit De Kuip, waar twee mensen voor in de plaats moeten komen. Waar Robert Eenhoorn de droomkandidaat is voor de functie van algemeen directeur, onthulde Feyenoord Transfermarkt dat de Rotterdammers op dit moment kijken naar Oliver Ruhnert of Rigaux als nieuwe technische man. Die laatste naam is inmiddels ook bevestigd door onder meer het Algemeen Dagblad en Voetbal International.

Mocht Rigaux de nieuwe beleidsbepaler worden in Rotterdam-Zuid, zal hij direct voor een belangrijke keuze staan: de toekomst van Van Persie, die dit seizoen de volledige steun kreeg van Te Kloese. De oefenmeester staat onder hevige druk in De Kuip, omdat het spel niet is zoals Feyenoord dat graag ziet en de achterstand op koploper PSV enorm is. Door het falen van andere ploegen lijkt Van Persie twee wedstrijden voor het einde wel de tweede plaats en daarmee Champions League-deelname te gaan behalen.

Rigaux heeft in het verleden laten zien niet bang te zijn voor stevige ingrepen, zo schetst VI. Nicky Hayen werd afgelopen december ontslagen bij Club Brugge, de huidige club van Rigaux. Waar dat voor velen, zelfs voor de spelers als een verrassing kwam, legde de beoogde nieuwe td van Feyenoord uit dat hij vond dat hij wel moest ingrijpen. “We hadden al langer het gevoel dat het op was. Er was geen energie meer. We zagen een gebrek aan vuur in het team en geen consistentie op het vlak van resultaten”, legde de Belg destijds uit op de clubwebsite. “Dan hebben we als club de verantwoordelijkheid genomen om deze keuze te maken, want we zijn het als topclub aan onszelf verplicht om actief te handelen en aan te knopen met goede resultaten.” Kortom, een technisch directeur die niet bang is om hard in te grijpen.

Mocht Rigaux daadwerkelijk naar De Kuip komen, gaat Feyenoord in zee met iemand wiens held er in 2010 met zijn teen voor zorgde dat Nederland geen wereldkampioen werd: Casillas. De bestuurder vernoemde zijn zoontje naar de legendarische Spaanse doelman, zo schetst het AD. Saillant detail is dat diezelfde Casillas vier jaar later op het WK in Brazilië werd vernederd door Arjen Robben én de huidige trainer van Feyenoord. Rigaux moet dan dus een beslissing nemen over de toekomst van de man die zijn held met een fantastische duikkopbal wist te kleineren.

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
32
49
78
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55

