‘Feyenoord spreekt met Oliver Ruhnert en Dévy Rigaux voor td-vacature’

5 mei 2026, 17:04
Dennis te Kloese
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Feyenoord heeft momenteel twee kandidaten op het oog om aan de slag te gaan als technisch directeur in De Kuip, zo meldt Feyenoord Transfermarkt op X. Het zou gaan om de 54-jarige Oliver Ruhnert en de 38-jarige Dévy Rigaux. Laatstgenoemde werd een jaar geleden ook al in verband gebracht met Feyenoord.

Dennis te Kloese kondigde onlangs aan na het huidige seizoen te vertrekken bij Feyenoord, dus is men in Rotterdam op zoek naar een algemeen directeur en een technisch directeur. Voor de eerste functie is Robert Eenhoorn de gedroomde kandidaat. Maandag werd duidelijk dat Feyenoord al met de oud-honkballer heeft gesproken en volgens Feyenoord Transfermarkt staat er later deze week een volgend gesprek op de planning. Eenhoorn is ‘zonder twijfel’ kandidaat nummer één.

Dinsdagmiddag meldde Martijn Krabbendam van Voetbal International dat Feyenoord al dichter bij het aanstellen van een nieuwe technisch directeur zou zijn dan bij de komst van Eenhoorn. De clubwatcher kon echter niet vertellen om wie het zou gaan, maar stelde wel dat het een ‘verrassende naam’ is. Ook benadrukte Krabbendam dat het niet om een oud-speler van Feyenoord gaat.

Feyenoord Transfermarkt komt later op de dag wel met twee namen op de proppen: Ruhnert en Rigaux. De Rotterdammers zouden met allebei al gesprekken hebben gevoerd en concrete aanbiedingen hebben gedaan. Eerstgenoemde is momenteel transfervrij na zijn vertrek bij Union Berlin afgelopen november. Tussen 2018 en 2024 was hij directeur profvoetbal bij de club uit de Duitse hoofdstad.

Voor de komst van Rigaux zou Feyenoord hem moeten losweken bij Club Brugge, waar hij sinds februari 2024 actief is als technisch directeur. Afgelopen zomer werd de naam van de Belg ook al in verband gebracht met Feyenoord, maar een overstap kwam er destijds niet van. Volgens Feyenoord Transfermarkt werd Rigaux onlangs nog gespot in Zeist. Of hij op dat moment in Nederland was om met Feyenoord te spreken, is niet duidelijk.

Bij een topclub horen ook topnamen. Plaatsing voor de CL zal ook een grote rol hierin spelen.

Betere namen en ervaring dan Van Wonderen in ieder geval. Die Duitser weet vast wat leuke spelers uit de Bundesliga en 2e divisie daar.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
32
49
78
2
Feyenoord
32
24
61
3
NEC
32
24
56
4
Ajax
32
22
55
5
Twente
32
19
55

