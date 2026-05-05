Voormalig Helmond Sport-verdediger René Paardekooper (39) overleden

René Paardekooper is afgelopen week op 39-jarige leeftijd overleden, zo maakt zijn oude club Helmond Sport dinsdagmiddag bekend op de clubwebsite. De oud-verdediger kwam tussen 2005 en 2010 uit voor de Brabantse club.

Paardekooper begon zijn loopbaan als jeugdspeler bij VV Gemert. Daar viel hij op, wat hem een transfer naar Helmond Sport opleverde. In 2005 maakte de oud-verdediger zijn debuut in het eerste elftal onder trainer Gerald Vanenburg. In totaal speelde Paardekooper 86 wedstrijden voor Helmond, waarna hij in 2010 terugkeerde bij Gemert.

Een jaar later werd bij Paardekooper de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfeklierkanker, geconstateerd. De oud-verdediger onderging een lang en zwaar behandeltraject, waarna hij twee jaar later zijn rentree maakte bij Gemert. De ziekte keerde echter al snel weer terug, waardoor hij in 2015 besloot om op 28-jarige leeftijd te stoppen met voetbal.

“Met verslagenheid heeft Helmond Sport kennisgenomen van het overlijden van René Paardekooper”, begint de club in een statement op de clubwebsite. De nummer achttien van de Keuken Kampioen Divisie schrijft dat de oud-voetballer op vrijdag 1 mei is overleden. “Wij zijn René dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid bij Onze Club. We zullen hem herinneren als een toegewijde speler en een gewaardeerd onderdeel van onze recente clubgeschiedenis. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en naasten. Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd.”