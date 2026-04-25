Absurde video gaat rond na wangedrag Vitesse-fans: ‘Levensgevaarlijk!’

25 april 2026, 15:10   Bijgewerkt: 15:26
Vitesse-fan gooit met vuurwerk naar Cambuur-supporters
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Daags na de gestaakte wedstrijd tussen Cambuur en Vitesse (2-1) circuleert er een bizarre video op het internet. Op X is te zien hoe een fakkel – die vanuit het uitvak werd gegooid – vol op het hoofd van een supporter belandde. Dat leidt tot een enorme hoeveelheid woedende reacties.

Een deel van de Vitesse-aanhang liet zich vrijdagavond van hun allerslechtste kant zien op bezoek bij Cambuur. Na de twee tegengoals gooiden de Arnhemse supporters met vuurwerk naar de thuissupporters. Het duel werd uiteindelijk twee keer stilgelegd.

De tweede staking vond plaats na de 2-1 van Ichem Ferrah in minuut 86. Scheidsrechter Martin van de Kerkhof besloot om het duel definitief te staken, met een eindstand van 2-1 in het voordeel van Cambuur. Hierdoor zag Vitesse de kans op het laatste play-offticket definitief verdwijnen.

Een thuissupporter van Cambuur legde op beeld vast hoe er met vuurwerk werd gegooid door de uitsupporters. Van dicht bij is te zien hoe een fan van de Leeuwarders een brandende fakkel hard op zijn hoofd krijgt. “Levensgevaarlijk dit. Poging tot zware mishandeling. Niet alleen een stadionverbod maar ook strafrechtelijk onderzoek, wat mij betreft”, zegt een Vitesse-fan op X.

Een ander zegt ongeveer hetzelfde: “Poging tot zware mishandeling. Echt crimineel gedrag door een stel dat net uit de luiers is. Nooit meer in een stadion komen.” Op het moment van schrijven heeft de video zo’n 50.000 weergaven: “Fakkels naar onschuldige mensen gooien die je mogelijk voor het leven verwonden. Schandalig”, aldus een twitteraar.

Lees ook:
Vitesse-supporters tegen SC Cambuur

Vitesse-fans gaan flink over de schreef en laten wedstrijd staken

  • Gisteren, 21:25
  • Gisteren, 21:25
  • 3
Ben Mansvelder

Vitesse komt met statement over directeur die al twee weken afwezig is

  • wo 22 april, 16:22
  • 22 apr. 16:22
  • 2
Keuken Kampioen Divisie-schild

KNVB reageert op dilemma FC Den Bosch

  • ma 20 april, 11:01
  • 20 apr. 11:01
  • 2
Wanneer komt de KNVB met een plan van aanpak? Jammer dat die mevrouw niet verder komt dan potsierlijk poseren met een schaal bij de kofferbak van haar auto!

Cambuur - Vitesse

SC Cambuur
2 - 1
Vitesse
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
13
VVV
38
-8
45
14
Emmen
38
-14
45
15
Vitesse
38
9
44
16
TOP Oss
38
-10
44
17
Jong AZ
38
-15
40

