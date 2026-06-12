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Go Ahead Eagles houdt binnenlandse transfer Joris Kramer tegen

12 juni 2026, 21:00
Joris Kramer
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

FC Groningen hoopt het vertrek van Dies Janse op te vangen met de komst van Joris Kramer. Er is inmiddels een eerste bod uitgebracht op de aanvoerder van Go Ahead Eagles, maar de Deventer club heeft dat bod direct geweigerd.

Dat meldt Voetbal International vrijdagmiddag althans. Volgens het medium ziet FC Groningen in Kramer een interessante optie om het vertrek van Janse op te vangen. Janse kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor FC Groningen en keert deze zomer terug naar Ajax.

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Met Kramer zou FC Groningen een verdediger met aanzienlijk meer ervaring binnenhalen. Hij is al jaren een vaste waarde bij Go Ahead Eagles, waar hij regelmatig uitblinkt. De 28-jarige verdediger hoopte daarom deze transferperiode een stap te kunnen maken, zo gaf hij aan het einde van het seizoen aan.

"Vorige zomer wilde ik ook graag blijven met het oog op de Europa League. Nu merk ik dat ik graag een volgende stap wil maken. Ik denk dat ik dat aankan en nog beter kan worden, met nóg betere spelers om me heen. Iedereen heeft ambities", zei Kramer recent. Of FC Groningen de volgende stap voor hem wordt, is voorlopig nog maar de vraag.

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Dies Janse

Dies Janse
FC Groningen
Team: Groningen
Leeftijd: 20 jaar (17 jan. 2006)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Groningen
32
2
2025/2026
Jong Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
5
0
2024/2025
Jong Ajax
20
1

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