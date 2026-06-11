Joseph Oosting is de nieuwe hoofdtrainer van Go Ahead Eagles, zo meldt de club donderdag via de officiële kanalen. De trainer volgt Melvin Boel op in Deventer en heeft een contract voor twee seizoenen getekend.

Go Ahead Eagles nam ruim een week geleden na een seizoen afscheid van Boel, waardoor de club op zoek ging naar een nieuwe hoofdtrainer. Oosting stond direct bovenaan de kandidatenlijst en heeft zijn jawoord gegeven aan de club uit Deventer. De trainer heeft een contract tot medio 2028 getekend in De Adelaarshorst.

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"Ik ben erg blij met deze stap", laat Oosting weten op de clubwebsite. "Wat mij aanspreekt in deze club is het authentieke en volkse karakter. Dat past bij wie ik zelf ben. Ik zie mezelf ook als een volkse jongen en voel me thuis bij een club als deze. Daarnaast is het een club die volop in ontwikkeling is. De afgelopen jaren zijn er vanuit de Keuken Kampioen Divisie mooie stappen gezet, met als absoluut hoogtepunt natuurlijk de bekerwinst. Je ziet dat er gebouwd wordt aan de toekomst, en juist dat proces spreekt mij enorm aan. Ik hou ervan om samen iets op te bouwen en verder te ontwikkelen."

Voor Oosting betekent het dat hij weer een nieuwe kans krijgt als trainer, nadat het afgelopen seizoen tweemaal misging. De oefenmeester werd aan het begin van het seizoen ontslagen bij FC Twente en ging enkele maanden later aan de slag bij Royal Antwerp. In België slaagde hij er niet in om zich te plaatsen voor Europees voetbal, waarna Oosting ook daar het veld moest ruimen.