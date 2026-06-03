Melvin Boel per direct weg bij Go Ahead Eagles, opvolger lijkt bekend

Melvin Boel vertrekt na slechts één seizoen alweer bij Go Ahead Eagles. Volgens informatie van FootballTransfers heeft de club besloten om komende zomer afscheid te nemen van de trainer, waardoor de Deventenaren opnieuw op zoek moeten naar een nieuwe man voor de groep. De Telegraaf en Voetbal International melden dat Joseph Oosting bovenaan de kandidatenlijst staat.

Het besluit betekent dat Go Ahead Eagles voor het tweede jaar op rij een trainerswissel moet doorvoeren. De club zou de knoop inmiddels hebben doorgehakt en een officiële aankondiging van het vertrek van Boel wordt naar verwachting op korte termijn verwacht. Het nieuws dat de toekomst van Boel onzeker was kon FootballTransfers een tijdje geleden al brengen . Dat werd toen nog fel ontkend door Boel, maar blijkt nu toch te kloppen.

Go Ahead Eagles kiest voor nieuwe koers

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Boel streek afgelopen zomer neer in Deventer als opvolger van Paul Simonis, die destijds koos voor een avontuur bij VfL Wolfsburg. De voormalig trainer van FC Dordrecht kreeg de taak om Go Ahead Eagles door een uitdagend seizoen te loodsen, waarin de club naast de Eredivisie ook actief was op het Europese toneel.

Onder leiding van Boel speelde Go Ahead Eagles dit seizoen 46 officiële wedstrijden. Daarin werden twaalf overwinningen geboekt, vijftien keer gelijkgespeeld en negentien keer verloren. Met een gemiddelde van 1,11 punt per wedstrijd wist de ploeg uiteindelijk lijfsbehoud veilig te stellen. Vooral in de slotfase van het seizoen werden belangrijke resultaten geboekt, nadat het Europese avontuur al ten einde was gekomen.

Dat Europese seizoen kende desondanks enkele fraaie momenten. Het absolute hoogtepunt was de 2-1 thuiszege op Aston Villa, dat later zelfs beslag wist te leggen op de eindzege in het toernooi. Ook in het bekertoernooi wist Go Ahead Eagles opnieuw een respectabele campagne neer te zetten.

Onzekerheid over selectie wacht nieuwe trainer

Ondanks het veiligstellen van een nieuw seizoen in de Eredivisie blijkt dat onvoldoende om de samenwerking voort te zetten. Go Ahead Eagles moet daardoor opnieuw de markt op om een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen voor het seizoen 2026/27. "De directie is van mening dat het geen gelukkige match was", schrijft journalist Tijmen van Wissing. "Er waren ook signalen uit de spelersgroep dat de samenwerking niet altijd goed was. De afgelopen dagen is de scheiding juridisch afgerond en op de achtergrond schakelt de Deventer club door. Voor Go Ahead is Joseph Oosting nu de topkandidaat."

De opvolger van Boel krijgt mogelijk direct te maken met een selectie die flink kan veranderen. Verschillende sterkhouders staan nadrukkelijk in de belangstelling van andere clubs. Namen als Jari de Busser, Jakob Breum, Victor Edvardsen, Mathis Suray, Aske Adelgaard, Dean James en Joris Kramer kunnen deze zomer onderwerp worden van transfergesprekken, waardoor de technische leiding zich op meerdere fronten moet voorbereiden op een drukke transferperiode.

Jan Willem van Dop bevestigt vertrek Boel

Namens Go Ahead bevestigt algemeen directeur Jan Willem van Dop het vertrek van Boel. "Sinds zijn komst heeft Melvin een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Go Ahead Eagles. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de verdere professionalisering van de club. Daardoor is dit voor ons geen eenvoudige beslissing”, zegt hij tegen De Stentor.

Volgens de directeur si een 'nieuwe fase' aangebroken bij Go Ahead. "Soms vraagt de verdere ontwikkeling van een organisatie om een andere koers, hoe lastig die keuze ook is. Hoewel de behaalde resultaten naar tevredenheid zijn, is gebleken dat de samenwerking uiteindelijk niet volledig aansloot bij de verwachtingen die beide partijen vooraf hadden."