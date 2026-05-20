De transferzomer van Go Ahead Eagles: één kraakheldere topprioriteit in Deventer

Het reguliere seizoen in de Eredivisie is voorbij, dus kan de blik vooruit op de transferperiode. Wat kunnen we verwachten als de transfermarkt op 22 juni de deuren opent? FCUpdate gaat de komende tijd in op de transferzomer van iedere Eredivisie-club. Ditmaal is het de beurt aan Go Ahead Eagles, waar veel moet gebeuren na een ietwat teleurstellend seizoen.

Aflopende contracten bij Go Ahead Eagles

De spelers die over een contract beschikken dat deze zomer afloopt, zijn Dielan Ghafour, Kenzo Goudmijn, Sven Jansen, Gerrit Nauber, Luca Plogmann, Jaden Slory en Finn Stokkers. Daarvan zijn de contracten van Everink, Ghafour, Jansen, Plogmann en Stokkers formeel opgezegd, terwijl Goudmijn en Slory aan het einde van het seizoen volgens afspraak terugkeren naar respectievelijk Derby County en Feyenoord, na hun verhuurperiode.

Xander Blomme werd het afgelopen halfjaar verhuurd aan FC Eindhoven en heeft nu op transfervrije basis definitief de overstap gemaakt naar het Jan Louwers Stadion. Ook Milan Smit is definitief Eagle-af. Hij werd in januari verhuurd aan Stoke City met een verplichte optie tot koop, die alleen door Go Ahead nog kon worden verbroken. Dat is niet gebeurd, waardoor Go Ahead een bedrag van 5,5 miljoen euro bijschrijft. Het betekent een recordtransfer voor Kowet.

Met het verlengen van het contracten van Julius Dirksen heeft Go Ahead een vaste kracht binnenboord gehouden, terwijl ook Yassir Salah Rahmouni, Thibo Baeten en Ofosu Boakye in de afgelopen maanden bijtekenden. Ondanks zijn geringe speelminuten is Boakye onder supporters mateloos populair: bij het stadion worden stickers met zijn gezicht geplakt, en teksten als #freeofusu verschijnen op sociale media. Enerzijds als grap, anderzijds omdat het publiek veel potentie ziet in de jongeling. Hij zal hopen indruk te maken op de trainer in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Het contract van Nauber werd formeel beëindigd vanwege zijn huidige blessure: de verdediger liep in oktober 2025 een ernstige beenbreuk op tegen Aston Villa. De club wil echter graag met Nauber doorgaan. “Gerrit is hard op weg terug na zijn zware blessure. Hoewel we zijn contract formeel hebben opgezegd, voeren we constructieve gesprekken over zijn toekomst bij de club”, zei technisch manager Marc van Hintum in maart. “We doen er alles aan om hem zo snel mogelijk weer op het veld te krijgen. Zijn huidige contract bevat een extra optiejaar tot 30 juni 2027, en zodra Gerrit weer wedstrijdfit is, willen we deze optie graag activeren.”

Vertrek van drie keepers, onzekerheid achterin

De situatie onder de lat is nijpend in Deventer. Met Plogmann en Jansen vertrekken twee reservekeepers transfervrij, terwijl ook eerste doelman De Busser zijn laatste wedstrijd lijkt te hebben gespeeld. De publiekslieveling ligt nog een jaar vast, maar is toe aan een stap hogerop. "Of het gaat gebeuren, moeten we in de zomer zien", zei hij eerder deze maand tegen ESPN. "De mooie momenten ga je altijd koesteren en daar ben ik ook het meest trots op.”

Milan Keskin, Brand Owner van FootballTransfers, noemt het binnenhalen van nieuwe keepers ‘de grootste prioriteit’. “Er moeten keepers bij. Het liefst twee of drie”, zegt hij daarover. Ook in de achterhoede verwacht Keskin wijzigingen. “Met Dean James en Aske Adelgaard hebben ze twee uitstekende linksbacks, maar Adelgaard heeft al aangegeven dat dat eigenlijk één te veel is. Dus waarschijnlijk zal er één vertrekken.” Centraal achterin is, behalve de onzekerheid over Nauber, ook Joris Kramer een aandachtspunt. “Hij wil graag een transfer maken en zal waarschijnlijk vertrekken.” Dat zou een forse klap betekenen voor Go Ahead: de afgelopen twee seizoenen miste Kramer geen enkele competitiewedstrijd.

Op het middenveld en voorin is het ‘vooral afwachten wat er gaat gebeuren’. “Vertrekt Jakob Breum, vertrekt Victor Edvardsen? Dan zal Go Ahead pas in actie komen op de transfermarkt.” Breum heeft een contract tot medio 2027, dus zal Go Ahead hem moeten verkopen of zijn contract moeten verlengen om nog wat aan hem over te houden. Vorige maand werd hij door journalist Hans Kraay junior nog gevraagd naar mogelijke interesse van PSV, maar hij had van die club niets gehoord. Mocht Edvardsen weggaan, dan moet Go Ahead een nieuwe spits halen, zeker omdat ook Stokkers is vertrokken.

Ook zullen de komende weken uitwijzen met welke trainer Go Ahead het nieuwe seizoen in gaat. Melvin Boel heeft een doorlopend contract en heeft gezegd dat hij volgend seizoen nog voor de groep staat. Wel zullen algemeen directeur Jan Willem van Dop en technisch manager Marc van Hintum het seizoen evalueren, inclusief het functioneren van de technische staf. FootballTransfers wist te melden dat een vertrek van Boel niet valt uit te sluiten, en dat assistent Rick Adjei in dat geval geldt als mogelijke opvolger.

