De transferzomer van AZ: bekerwinnaar ondergaat metamorfose

Het reguliere seizoen in de Eredivisie is voorbij, dus kan de blik vooruit op de transferperiode. Wat kunnen we verwachten als de transfermarkt op 22 juni de deuren opent? FCUpdate gaat de komende tijd in op de transferzomer van iedere Eredivisie-club. Ditmaal is het de beurt aan AZ, de bekerwinnaar die zich voorbereidt op een metamorfose.

AZ besloot de aflopende contracten van keepers Sem Westerveld (werd verhuurd aan MVV Maastricht) en Daniël Virginio Deen op te zeggen. Zij zullen dus transfervrij vertrekken. Naar verluidt staat Westerveld in de belangstelling van Athletic Club, OH Leuven en 1. FC Kaiserslautern. Verder heeft AZ alleen spelers met doorlopende contracten: Jeroen Zoet ligt tot medio 2027 vast en alle andere spelers nog langer.

Het keepersdossier wordt in ieder geval interessant. Niet alleen gaan twee doelmannen weg, ook is het de vraag of Rome-Jayden Owusu-Oduro nog steeds goed genoeg wordt bevonden om het Alkmaarse doel te verdedigen. De jeugdexponent is geregeld op een fout te betrappen, dus is het denkbaar dat de nieuwe technisch directeur Niels van Duinen op zoek gaat naar een andere doelman.

Kees Smit slaat andere toon aan

De van Excelsior overgekomen beleidsbepaler zal zich bovendien moeten ontfermen over de toekomst van Kees Smit. AZ hoopt de middenvelder voor een topbedrag te verkopen, maar een langer verblijf is ook niet uitgesloten.

"Spanje zou goed bij mij passen. Maar ik weet niet of dat het wordt hoor. Ik twijfel", zei Smit er zelf over in een interview met Rodi Media. “Ik wil volgend seizoen veel spelen. Dat kan sowieso bij AZ. Al zijn er meer factoren. Ik kan geblesseerd raken bijvoorbeeld. Ik sta er in elk geval niet negatief tegenover nog een jaar bij AZ te voetballen.”

Daarmee is zijn toon veranderd ten opzichte van een eerder interview: in maart rekende hij nog op een zomerse transfer. De toekomst van Smit bepaalt mede hoeveel geld Van Duinen tot zijn beschikking heeft bij AZ, en waar hij dat aan zal uitgeven.

AZ hoopt verder een transfer van Bendegúz Kovács te voorkomen, door hem een verbeterd contract aan te bieden. De negentienjarige spits staat nadrukkelijk in de belangstelling van Ajax, Chelsea en Juventus, zo wist transfermarktexpert Gianluca Di Marzio al te melden. De Alkmaarders willen de buitenlandse en binnenlandse kapers voor zijn door de huidige verbintenis, die nog doorloopt tot medio 2028, flink op te waarderen.

Mijnans, Parrott en Goes zetten zinnen op vertrek

Een vertrek van sterspeler Sven Mijnans lijkt onafwendbaar. “We hebben afgesproken dat dit mijn laatste jaar hier is”, vertelde hij in een interview met FCUpdate. “Ik draai een goed seizoen, dus het is een mooi moment. Ik denk dat ik er klaar voor ben. We hebben vaak gesproken over hoe mooi het zou zijn om met een prijs te vertrekken. Dat is gelukt, en dat voelt goed.”

Een scout van AC Milan zag Mijnans uitblinken in de gewonnen bekerfinale. “Een geweldige club, dus het is mooi om te horen. Uiteindelijk gaan we zien wat daarvan waar is.” Volgens het algoritme van FootballTransfers vertegenwoordigt hij een waarde van 15,6 miljoen euro.

Ook Troy Parrott heeft zijn laatste wedstrijd voor AZ waarschijnlijk al gespeeld. Na het duel met NAC Breda liet hij weten 'een volgende stap' te willen zetten. "Het is moeilijk te zeggen, want er kan veel gebeuren in voetbal. Maar als het de laatste wedstrijd is geweest, heb ik de beste twee jaar van mijn leven gehad. Ik heb fantastische mensen ontmoet en de club heeft ervoor gezorgd dat ik stappen kon maken”, zei de clubtopscorer.

Dan is er nog een speler die een hoge transferwaarde vertegenwoordigt en mogelijk zijn biezen pakt: Wouter Goes. "Ik sta nog twee jaar onder contract, dus het is geen onlogisch moment om te gaan", zei hij er zelf over in De Telegraaf. "Bijtekenen is niet mijn eerste keuze. Maar er zullen gesprekken volgen met de club waarin we een contractverlenging gaan bespreken. Het moet voor beide partijen een win-win zijn."

Voor AZ begint het nieuwe seizoen op 2 augustus met de wedstrijd tegen landskampioen PSV om de Johan Cruijff Schaal. Door de bekerwinst hoeven de Alkmaarders geen Europese voorrondes te spelen, wat de druk op de schouders van Van Duinen verlicht. Toch heeft hij genoeg te doen en wordt het interessant met welke selectie AZ het nieuwe seizoen in gaat.