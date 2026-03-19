is kritisch op zichzelf na de wedstrijd tussen Sparta Praag en AZ. Met een 0-4 zege beleefde AZ een droomavond, terwijl Smit zich liet zien met twee assists. Hij vond zichzelf 'niet heel goed' spelen, maar hoopt toch dat hij zich heeft kunnen laten zien aan bondscoach Ronald Koeman.

AZ overleefde de openingsfase in Tsjechië en sloeg vervolgens genadeloos toe. De openingstreffer – een aanval over 39 schijven – was exemplarisch voor het dominante spel van de Alkmaarders. “Ik denk dat we goed hebben gespeeld. We kwamen snel op 1-0 en dat was belangrijk. Uiteindelijk maken we vier goals, dus dat is prima", zegt Smit tegen Ziggo Sport.

De middenvelder erkende dat het verschil op het veld groter was dan vooraf verwacht. “Ik had eerlijk gezegd ook niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan. Overklast kun je het wel noemen." Bij de eerste treffer speelde Smit zelf een belangrijke rol als schakel in het aanvalsspel. “Volgens mij kreeg ik de bal uiteindelijk van Troy (Parrott, red.). Toen zag ik Isak (Jensen) vrij staan en wilde ik hem op zijn rechterbeen aanspelen, zodat hij direct kon schieten. Hij schoot hem er goed in."

'Ik speelde niet heel goed'

Volgens Smit is het geen toeval dat AZ steeds overtuigender voor de dag komt. “Ik denk dat we beter spelen als team en ook steeds meer goals maken. Misschien lijkt het door de grote uitslagen alsof we er beter in zitten, maar het kan nog beter. Wel kun je zeggen dat het steeds beter gaat met ons team."

Ook de rol van trainer Lee-Roy Echteld is daarin volgens hem cruciaal. “Die is uiteindelijk wel groot, denk ik. Hij geeft ons veel vertrouwen en energie." De middenvelder blijft opvallend bescheiden over zijn eigen optreden én mogelijke interesse van grotere clubs.

“Ik heb eigenlijk geen idee of ze hebben gekeken. Het zou mooi zijn, want we hebben gewonnen en dat is het belangrijkste. Zelf vond ik dat ik niet heel goed speelde vandaag. Het kon beter vandaag. Misschien hebben ze gekeken, misschien niet. Ik weet het niet."

Khalid Boulahrouz ondervraagt Kees Smit

Studiogast Khalid Boulahrouz vraagt Smit wat voor vervolgstap hij ziet zitten. “In principe wil ik gewoon veel spelen, dat is voor mij het belangrijkst. Wat de ideale stap is, weet ik nog niet. Als ik dat weet, zal ik het wel zeggen."

Een langer verblijf bij AZ sluit hij niet volledig uit, al klinkt daar weinig overtuiging in door. “Ja, dat zou kunnen. In principe kan dat, maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren."

De aanhoudende speculaties deren hem niet echt. “Ik begrijp het wel. Er worden absurde bedragen genoemd en ik snap dat mensen het daar niet mee eens zijn, of het heel veel geld vinden. Dat vind ik zelf ook. Ik zie het allemaal wel, en jullie zien het ook”, blijft hij nuchter.

Met de bekendmaking van de selectie van het Nederlands elftal in aantocht wacht bovendien een spannend moment. Vrijdag maakt Koeman de spelersgroep bekend voor de oefenduels met Noorwegen en Ecuador. “Ik hoop echt dat ik erbij zit. Als dat zo is, ben ik heel blij. Ik ga er wel met een beetje spanning op wachten."