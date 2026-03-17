🗣️ "Goed nieuws is het nooit, maar de blessure had erger kunnen zijn. Het seizoen is net tekort om nog in actie te kunnen komen. Ik baal wel ontzettend dat ik dit seizoen niet meer in actie kan komen voor FC Volendam. Ik wil iedereen bedanken voor alle steunbetuigingen." — FC Volendam 🔶 (@fcvolendam) March 17, 2026

komt dit seizoen niet meer in actie voor FC Volendam, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. Desondanks is er sprake van opluchting bij de huurling van AZ, aangezien hij geen kruisbandblessure heeft opgelopen - zoals wel gevreesd werd.

De schrik zat er afgelopen zaterdag flink in. De wedstrijd tussen Volendam en Fortuna Sittard was 25 minuten onderweg, toen de 21-jarige Kwakman zich lelijk verstapte en direct kermend van pijn naar zijn knie greep. De middenvelder moest het veld uiteindelijk per brancard verlaten, velen vreesden voor een kruisbandblessure. Daarvoor staat een revalidatietraject van zo'n negen maanden.

FC Volendam meldt dinsdag op de clubsite dat Kwakman inderdaad een knieblessure heeft: "Kwakman gaat zich richten op zijn herstel, dat de rest van dit seizoen in beslag zal nemen", schrijft de huidige nummer veertien van de Eredivisie. Ondanks dat nieuws, is er bij de middenvelder tóch sprake van opluchting. De gevreesde kruisbandblessure blijft namelijk uit, Voetbal International weet te melden dat het 'slechts' om schade aan een knieband gaat. "Goed nieuws is het nooit, maar de blessure had erger kunnen zijn", zegt Kwakman zelf. "Ik baal wel ontzettend dat ik dit seizoen niet meer in actie kan komen voor FC Volendam", aldus de middenvelder.

Kwakman ligt bij AZ nog vast tot medio 2029. De tweede helft van vorig seizoen bracht hij op huurbasis door bij FC Groningen, waar de middenvelder een uitstekende indruk maakte. Dit seizoen bleef een echte kans in Alkmaar echter uit, waarop hij in de winterstop opnieuw op huurbasis vertrok uit het AFAS Stadion - al ging daar wel een opmerkelijke vertraging aan vooraf. Namens Volendam, de club uit zijn geboortedorp, kwam Kwakman de afgelopen maanden negen competitiewedstrijden in actie, daarin was hij goed voor vier assists.