Einde seizoen voor Kwakman, tóch opluchting: 'Had erger kunnen zijn'

17 maart 2026, 14:16
Dave Kwakman in het shirt van FC Volendam
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Voetbaljunk en ervaren redacteur

Dave Kwakman komt dit seizoen niet meer in actie voor FC Volendam, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. Desondanks is er sprake van opluchting bij de huurling van AZ, aangezien hij geen kruisbandblessure heeft opgelopen - zoals wel gevreesd werd.

De schrik zat er afgelopen zaterdag flink in. De wedstrijd tussen Volendam en Fortuna Sittard was 25 minuten onderweg, toen de 21-jarige Kwakman zich lelijk verstapte en direct kermend van pijn naar zijn knie greep. De middenvelder moest het veld uiteindelijk per brancard verlaten, velen vreesden voor een kruisbandblessure. Daarvoor staat een revalidatietraject van zo'n negen maanden.

FC Volendam meldt dinsdag op de clubsite dat Kwakman inderdaad een knieblessure heeft: "Kwakman gaat zich richten op zijn herstel, dat de rest van dit seizoen in beslag zal nemen", schrijft de huidige nummer veertien van de Eredivisie. Ondanks dat nieuws, is er bij de middenvelder tóch sprake van opluchting. De gevreesde kruisbandblessure blijft namelijk uit, Voetbal International weet te melden dat het 'slechts' om schade aan een knieband gaat. "Goed nieuws is het nooit, maar de blessure had erger kunnen zijn", zegt Kwakman zelf. "Ik baal wel ontzettend dat ik dit seizoen niet meer in actie kan komen voor FC Volendam", aldus de middenvelder.

Kwakman ligt bij AZ nog vast tot medio 2029. De tweede helft van vorig seizoen bracht hij op huurbasis door bij FC Groningen, waar de middenvelder een uitstekende indruk maakte. Dit seizoen bleef een echte kans in Alkmaar echter uit, waarop hij in de winterstop opnieuw op huurbasis vertrok uit het AFAS Stadion - al ging daar wel een opmerkelijke vertraging aan vooraf. Namens Volendam, de club uit zijn geboortedorp, kwam Kwakman de afgelopen maanden negen competitiewedstrijden in actie, daarin was hij goed voor vier assists.

➡️ Meer FC Volendam nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Lees ook:
Sean Steur

Interview Sean Steur valt volledig verkeerd bij Mario Been

  • zo 15 maart, 09:06
  • 15 mrt. 09:06
  • 7
AJASPA

Teruglezen | Hoe een fris Ajax oppermachtig was tegen Sparta bij het debuut van Garciá

  • za 14 maart, 20:55
  • 14 mrt. 20:55
  • 6
Ajax-trainer Fred Grim

Ajax ontslaat Fred Grim

  • zo 8 maart, 18:57
  • 8 mrt. 18:57
  • 19
Dave Kwakman

Dave Kwakman
FC Volendam
Team: Volendam
Leeftijd: 21 jaar (7 aug. 2004)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong AZ
6
0
2025/2026
AZ
6
0
2024/2025
AZ
5
0
2024/2025
Jong AZ
10
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
12
Go Ahead
27
2
32
13
PEC
27
-16
30
14
Volendam
27
-16
27
15
Excelsior
27
-18
26
16
Telstar
27
-10
24

Complete Stand

