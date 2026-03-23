Met nog zes speelronden te gaan, nadert in de Eredivisie niet alleen de titelstrijd maar ook die tegen degradatie zijn ontknoping. De zorgen voor NAC Breda en Heracles, die momenteel de twee rechtstreekse degradatieplekken bezetten, zijn door de resultaten van afgelopen weekend alleen maar groter geworden. De drie ploegen daarboven, Telstar, FC Volendam en Excelsior, hebben inmiddels een gaatje geslagen. In dit artikel zet FCUpdate het resterende programma van de staartploegen in de Eredivisie voor je op een rijtje.
Hekkensluiter Heracles liet vrijdagavond een grote kans liggen om weer wat aan te haken bij de concurrentie. In het eigen Erve Asito kwam de ploeg van Ernest Faber nog wel op voorsprong tegen Excelsior, maar dat knokte zich na rust naar een 1-1 gelijkspel. Het gat tussen beide clubs op de ranglijst blijft daardoor acht punten.
Nummer 17 NAC Breda slaagde er een dag later niet in om uit te lopen op Heracles. Uit bij PEC Zwolle ging de ploeg van Carl Hoefkens met 2-1 onderuit. Ook Volendam bleef zaterdag met lege handen achter, door een 2-0 nederlaag bij Sparta Rotterdam.
Telstar werd zondag de grote winnaar van het weekend. In eigen huis was het elftal van Anthony Correia voor de tweede keer dit seizoen te sterk voor koploper (en aanstaand landskampioen) PSV. Na de 0-2 in Eindhoven werd het in Velsen-Zuid 3-1 voor de promovendus. Telstar is daarmee in punten gelijk gekomen met Volendam en Excelsior, maar stijgt op basis van het doelsaldo van de zestiende naar de veertiende plaats.
4/4 (20.00u) Telstar - FC Groningen
11/4 (16.30u) FC Utrecht - Telstar
22/4 (20.00u) Telstar - Sparta Rotterdam
2/5 (21.00u) NEC - Telstar
10/5 (16.45u) Telstar - Heracles Almelo
17/5 (14.30u) FC Volendam - Telstar
5/4 (14.30u) FC Volendam - Feyenoord
10/4 (20.00u) FC Twente - FC Volendam
26/4 (n.n.b.) Heracles Almelo - FC Volendam
3/5 (12.15u) FC Volendam - sc Heerenveen
10/5 (16.45u) Excelsior - FC Volendam
17/5 (14.30u) FC Volendam - Telstar
4/4 (21.00u) Excelsior - NEC
12/4 (14.30u) PEC Zwolle - Excelsior
26/4 (n.n.b.) Excelsior - FC Utrecht
2/5 (18.45u) FC Groningen - Excelsior
10/5 (16.45u) Excelsior - FC Volendam
17/5 (14.30u) Sparta Rotterdam - Excelsior
5/4 (16.45u) NAC Breda - Sparta Rotterdam
12/4 (12.15u) Fortuna Sittard - NAC Breda
25/4 (n.n.b.) NAC Breda - Ajax
2/5 (16.30u) FC Utrecht - NAC Breda
10/5 (16.45u) NAC Breda - sc Heerenveen
17/5 (14.30u) AZ - NAC Breda
5/4 (14.30u) sc Heerenveen - NAC Breda
11/4 (21.00u) Heracles Almelo - Ajax
26/4 (n.n.b.) Heracles Almelo - FC Volendam
3/5 (14.30u) PEC Zwolle - Heracles Almelo
10/5 (16.45u) Telstar - Heracles Almelo
17/5 (14.30u) Heracles Almelo - FC Groningen
Ik zou PEC er ook nog bij zetten.
Denk dat meerdere ploegen met ongeveer 31 á 32 punten uitkomen. Doelsaldo is zeker wel belangrijk. Hup 💛🖤
