Met nog zes speelronden te gaan, nadert in de Eredivisie niet alleen de titelstrijd maar ook die tegen degradatie zijn ontknoping. De zorgen voor NAC Breda en Heracles, die momenteel de twee rechtstreekse degradatieplekken bezetten, zijn door de resultaten van afgelopen weekend alleen maar groter geworden. De drie ploegen daarboven, Telstar, FC Volendam en Excelsior, hebben inmiddels een gaatje geslagen. In dit artikel zet FCUpdate het resterende programma van de staartploegen in de Eredivisie voor je op een rijtje.

Hekkensluiter Heracles liet vrijdagavond een grote kans liggen om weer wat aan te haken bij de concurrentie. In het eigen Erve Asito kwam de ploeg van Ernest Faber nog wel op voorsprong tegen Excelsior, maar dat knokte zich na rust naar een 1-1 gelijkspel. Het gat tussen beide clubs op de ranglijst blijft daardoor acht punten.

Nummer 17 NAC Breda slaagde er een dag later niet in om uit te lopen op Heracles. Uit bij PEC Zwolle ging de ploeg van Carl Hoefkens met 2-1 onderuit. Ook Volendam bleef zaterdag met lege handen achter, door een 2-0 nederlaag bij Sparta Rotterdam.

Telstar werd zondag de grote winnaar van het weekend. In eigen huis was het elftal van Anthony Correia voor de tweede keer dit seizoen te sterk voor koploper (en aanstaand landskampioen) PSV. Na de 0-2 in Eindhoven werd het in Velsen-Zuid 3-1 voor de promovendus. Telstar is daarmee in punten gelijk gekomen met Volendam en Excelsior, maar stijgt op basis van het doelsaldo van de zestiende naar de veertiende plaats.

Resterend Eredivisieprogramma Telstar

4/4 (20.00u) Telstar - FC Groningen

11/4 (16.30u) FC Utrecht - Telstar

22/4 (20.00u) Telstar - Sparta Rotterdam

2/5 (21.00u) NEC - Telstar

10/5 (16.45u) Telstar - Heracles Almelo

17/5 (14.30u) FC Volendam - Telstar

Resterend Eredivisieprogramma FC Volendam

5/4 (14.30u) FC Volendam - Feyenoord

10/4 (20.00u) FC Twente - FC Volendam

26/4 (n.n.b.) Heracles Almelo - FC Volendam

3/5 (12.15u) FC Volendam - sc Heerenveen

10/5 (16.45u) Excelsior - FC Volendam

17/5 (14.30u) FC Volendam - Telstar

Resterend Eredivisieprogramma Excelsior

4/4 (21.00u) Excelsior - NEC

12/4 (14.30u) PEC Zwolle - Excelsior

26/4 (n.n.b.) Excelsior - FC Utrecht

2/5 (18.45u) FC Groningen - Excelsior

10/5 (16.45u) Excelsior - FC Volendam

17/5 (14.30u) Sparta Rotterdam - Excelsior

Resterend Eredivisieprogramma NAC Breda

5/4 (16.45u) NAC Breda - Sparta Rotterdam

12/4 (12.15u) Fortuna Sittard - NAC Breda

25/4 (n.n.b.) NAC Breda - Ajax

2/5 (16.30u) FC Utrecht - NAC Breda

10/5 (16.45u) NAC Breda - sc Heerenveen

17/5 (14.30u) AZ - NAC Breda

Resterend Eredivisieprogramma Heracles Almelo

5/4 (14.30u) sc Heerenveen - NAC Breda

11/4 (21.00u) Heracles Almelo - Ajax

26/4 (n.n.b.) Heracles Almelo - FC Volendam

3/5 (14.30u) PEC Zwolle - Heracles Almelo

10/5 (16.45u) Telstar - Heracles Almelo

17/5 (14.30u) Heracles Almelo - FC Groningen