Telstar slaat slag in strijd om lijfsbehoud: resterend programma degradatiekandidaten Eredivisie

23 maart 2026, 15:00
Gibson Yah (Volendam), Amine Salama (NAC) en Remko Pasveer (Heracles)
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Met nog zes speelronden te gaan, nadert in de Eredivisie niet alleen de titelstrijd maar ook die tegen degradatie zijn ontknoping. De zorgen voor NAC Breda en Heracles, die momenteel de twee rechtstreekse degradatieplekken bezetten, zijn door de resultaten van afgelopen weekend alleen maar groter geworden. De drie ploegen daarboven, Telstar, FC Volendam en Excelsior, hebben inmiddels een gaatje geslagen. In dit artikel zet FCUpdate het resterende programma van de staartploegen in de Eredivisie voor je op een rijtje.

Hekkensluiter Heracles liet vrijdagavond een grote kans liggen om weer wat aan te haken bij de concurrentie. In het eigen Erve Asito kwam de ploeg van Ernest Faber nog wel op voorsprong tegen Excelsior, maar dat knokte zich na rust naar een 1-1 gelijkspel. Het gat tussen beide clubs op de ranglijst blijft daardoor acht punten.

Nummer 17 NAC Breda slaagde er een dag later niet in om uit te lopen op Heracles. Uit bij PEC Zwolle ging de ploeg van Carl Hoefkens met 2-1 onderuit. Ook Volendam bleef zaterdag met lege handen achter, door een 2-0 nederlaag bij Sparta Rotterdam.

Telstar werd zondag de grote winnaar van het weekend. In eigen huis was het elftal van Anthony Correia voor de tweede keer dit seizoen te sterk voor koploper (en aanstaand landskampioen) PSV. Na de 0-2 in Eindhoven werd het in Velsen-Zuid 3-1 voor de promovendus. Telstar is daarmee in punten gelijk gekomen met Volendam en Excelsior, maar stijgt op basis van het doelsaldo van de zestiende naar de veertiende plaats.

Resterend Eredivisieprogramma Telstar

4/4 (20.00u) Telstar - FC Groningen

11/4 (16.30u) FC Utrecht - Telstar

22/4 (20.00u) Telstar - Sparta Rotterdam

2/5 (21.00u) NEC - Telstar

10/5 (16.45u) Telstar - Heracles Almelo

17/5 (14.30u) FC Volendam - Telstar

Telstar-spelers vieren de 1-0 van Ritmeester van de Kamp tegen NAC Breda
Resterend Eredivisieprogramma FC Volendam

5/4 (14.30u) FC Volendam - Feyenoord

10/4 (20.00u) FC Twente - FC Volendam

26/4 (n.n.b.) Heracles Almelo - FC Volendam

3/5 (12.15u) FC Volendam - sc Heerenveen

10/5 (16.45u) Excelsior - FC Volendam

17/5 (14.30u) FC Volendam - Telstar

Resterend Eredivisieprogramma Excelsior

4/4 (21.00u) Excelsior - NEC

12/4 (14.30u) PEC Zwolle - Excelsior

26/4 (n.n.b.) Excelsior - FC Utrecht

2/5 (18.45u) FC Groningen - Excelsior

10/5 (16.45u) Excelsior - FC Volendam

17/5 (14.30u) Sparta Rotterdam - Excelsior

yegoian maakt een prachtige omhaal bij NAC-Excelsior
Resterend Eredivisieprogramma NAC Breda

5/4 (16.45u) NAC Breda - Sparta Rotterdam

12/4 (12.15u) Fortuna Sittard - NAC Breda

25/4 (n.n.b.) NAC Breda - Ajax

2/5 (16.30u) FC Utrecht - NAC Breda

10/5 (16.45u) NAC Breda - sc Heerenveen

17/5 (14.30u) AZ - NAC Breda

Resterend Eredivisieprogramma Heracles Almelo

5/4 (14.30u) sc Heerenveen - NAC Breda

11/4 (21.00u) Heracles Almelo - Ajax

26/4 (n.n.b.) Heracles Almelo - FC Volendam

3/5 (14.30u) PEC Zwolle - Heracles Almelo

10/5 (16.45u) Telstar - Heracles Almelo

17/5 (14.30u) Heracles Almelo - FC Groningen

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

VARcheck
227 Reacties
269 Dagen lid
109 Likes
VARcheck
Ik zou PEC er ook nog bij zetten.

  • Er zit een foutje bij het overzicht van Heracles op 5/4 …daar staat NAC ipv Heracles.

Denk dat meerdere ploegen met ongeveer 31 á 32 punten uitkomen. Doelsaldo is zeker wel belangrijk. Hup 💛🖤

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

VARcheck
227 Reacties
269 Dagen lid
109 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik zou PEC er ook nog bij zetten.

  • Er zit een foutje bij het overzicht van Heracles op 5/4 …daar staat NAC ipv Heracles.

Denk dat meerdere ploegen met ongeveer 31 á 32 punten uitkomen. Doelsaldo is zeker wel belangrijk. Hup 💛🖤

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
13
Go Ahead
28
0
32
14
Telstar
28
-8
27
15
Volendam
28
-18
27
16
Excelsior
28
-18
27
17
NAC
28
-21
23

