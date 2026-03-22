PSV met tien man onderuit bij Telstar na vroege rode kaart

PSV heeft in Velsen-Zuid een pijnlijke nederlaag geleden tegen Telstar. De Eindhovenaren kwamen na rust nog terug tot 1-1, maar gingen uiteindelijk met 3-1 onderuit na een rode kaart en een effectieve thuisploeg.

PSV had in de openingsfase het meeste balbezit en zocht nadrukkelijk de aanval. Kansen voor onder meer Saibari en Pepi leverden echter geen doelpunt op, mede door goed optreden van Telstar-doelman Ronald Koeman.

Telstar loerde vooral op de counter en werd af en toe gevaarlijk, maar ook de thuisploeg wist in de eerste helft geen grote kansen te verzilveren.

Artikel gaat verder onder video

Na een half uur kantelde de wedstrijd volledig. Bij een uittrap van PSV ontstond er een opstootje, waarbij Anass Salah-Eddine zich liet gaan met een elleboogstoot. Na overleg met de vierde official trok de scheidsrechter een rode kaart.

Met tien man kreeg PSV het lastig en vlak voor rust sloeg Telstar toe. Uit een vrije trap werd de bal doorgekopt en was het Patrick Brouwer die van dichtbij de 1-0 binnenschoot.

Ondanks de achterstand en een man minder kwam PSV sterk uit de kleedkamer. Direct na rust was het raak: uit een corner kopte Sildillia de 1-1 binnen.

De Eindhovenaren kregen daarna zelfs kansen op meer. Driouech en Saibari waren gevaarlijk, maar opnieuw stond Koeman in de weg.

Halverwege de tweede helft nam Telstar het initiatief weer over. Na goed voorbereidend werk van Brouwer was het Sem van Duijn die de thuisploeg opnieuw op voorsprong zette: 2-1.

PSV probeerde nog aan te zetten, maar liep telkens vast op de compacte organisatie van Telstar. De ruimtes werden groter en daar profiteerde de thuisploeg optimaal van.

Een kwartier voor tijd viel de beslissing. Invaller Tejan, net binnen de lijnen, was direct trefzeker. Na een verre ingooi bleef de bal hangen in het strafschopgebied, waarna hij de 3-1 binnenschoot.

In de slotfase kreeg PSV het duel iets meer onder controle, wat nog leidde tot een buitenspelgoal van Saibari.

Zo eindigt een bewogen wedstrijd in een teleurstelling voor PSV, dat lange tijd vandaag dacht dat ze hier kampioen konden worden, maar na de rode kaart uiteindelijk bezweek. Telstar boekt daarmee een knappe overwinning op eigen veld in de degradatiestrijd.