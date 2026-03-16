NAC Breda gaat Carl Hoefkens vooralsnog niet ontslaan, zo weet Voetbal International. De positie van de trainer stond ter discussie na de oorwassing bij Go Ahead Eagles (6-0), maar hij mag dus blijven zitten.

NAC is momenteel in een hevige degradatiestrijd verwikkeld. De Bredanaars staan op dit moment op de zeventiende plaats in de Eredivisie, een punt onder nummer zestien Telstar en drie punten onder nummer vijftien Excelsior. Na een gelijkspel in eigen huis tegen Feyenoord (3-3) vorige week hoopte NAC zondag opnieuw een resultaat te kunnen boeken.

Op bezoek bij Go Ahead Eagles werd het echter een horrormiddag voor de mannen van Hoefkens. De Deventenaren scoorden liefst zes keer en hielden het doel daarnaast schoon, waardoor NAC met een enorm pak slaag huiswaarts keerde. Na afloop van de wedstrijd stelde Joost Blaauwhof van VI dat de positie van Hoefkens ‘niet houdbaar leek’. Bij de terugkeer in Breda werd de spelersbus opgewacht door een groep boze supporters, waarna de trainer met ze in gesprek ging.

Na de nederlaag in Deventer heeft de clubleiding van NAC gesproken over de positie van Hoefkens. De Bredanaars hebben door dat de tijd voor resultaten dringt, maar intern gelooft men wel dat de Belg de club nog kan behoeden voor degradatie. Normaal gesproken neemt Hoefkens dus gewoon plaats op de bank als NAC zaterdag op bezoek gaat bij PEC Zwolle.