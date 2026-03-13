Robin van Persie is niet blij met de uitspraken van NAC-trainer Carl Hoefkens na de wedstrijd tussen NAC Breda en Feyenoord (3-3). Van Persie vindt het interview van zijn collega over Feyenoord onsympathiek.

Op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tussen Feyenoord en Excelsior wordt Van Persie gevraagd naar opmerkingen die Hoefkens deed na afloop van de remise in Breda: "We wilden er een vechtwedstrijd van maken tot minuut 60. We wisten dat hun intensiteit dan naar beneden zou gaan, wat bij hen heel vaak gebeurt. Daar wilden we van profiteren. Dat hebben we bijna gedaan", zei Hoefkens na het duel.

Van Persie was niet blij met die uitspraken, zo geeft hij vrijdagmiddag aan op het persmoment van Feyenoord: "Sympathiek van de trainer van NAC, om dit over zijn collega-trainer en club te zeggen", zegt Van Persie cynisch.

Hij vervolgt: "Ik vind dat je dit soort dingen als trainer niet over andere clubs hoort te zeggen. Dat heb je mij nooit horen zeggen over een ander team, toch? Ik blijf er ver van weg en deel die mening ook niet."

"Wel spelen we vaker een betere eerste helft dan tweede helft. We kijken ook wat daar de redenen van zijn. We moeten in de tweede helft gewoon beter gaan spelen, want dat gaat te vaak niet goed. Tegen NAC begonnen we goed aan de tweede helft, maar dan zet je niet door. Het komt heel vaak weer terug op de controle in een wedstrijd. Het zit met name in momenten dat wij in balbezit geduldiger moeten zijn", denkt Van Persie.