Wesley Sneijder heeft op Radio 538 de laatste wens van zijn vader geopenbaard. Op zijn sterfbed in februari vorig jaar zei Barry Sneijder tegen zijn zoon dat hij weer fit moest worden. Daar heeft de oud-voetballer gehoor aan gegeven.

Na zijn actieve loopbaan heeft Sneijder zich laten gaan en kwam hij flink aan. De recordinternational van Oranje verloor in de zomer van 2023 zijn moeder, waarna begin 2025 ook zijn vader overleed. “Ik ben in korte tijd beide ouders verloren, en kon weinig plezier meer uit dingen halen”, vertelt hij openhartig bij Radio 538. “Dan heb je nergens meer zin in en dat resulteert in het lichaam dat ik had.”

Sneijder geeft toe dat hij niet de puf had om actief bezig te zijn. “Dan komen de kilo’s er snel aan. Dat boeide me op dat moment even niet. Tot ik tegen mijzelf zei dat de knop om moest en ik weer moest gaan genieten.” De oud-speler van onder meer Ajax en Real Madrid geeft aan dat dit ook een ‘vereiste’ was van zijn vader. “Op zijn sterfbed zei hij: ‘Wes, kom op, ga het weer oppakken en zorg dat je weer fit wordt’.”

Het afgelopen jaar heeft Sneijder meegedaan aan het programma Nog Eén Keer Fit, waar hij samen met Royston Drenthe en Wim Kieft werkte om fitter te worden. Voor de 134-voudig international sorteerde het effect: afgelopen weekend maakte hij in de amateurwedstrijd tussen OSM’75 en Focus’07 zijn rentree in het voetbal. Sneijder viel twintig minuten voor tijd in, maar de laatste acht minuten moeten nu opnieuw worden gespeeld. De trainer van OSM’75 dacht namelijk een witte wissel toe te passen, maar deze geldt alleen in het profvoetbal. Daardoor wisselde de club uit Maarssenbroek een keer te veel.

Sneijder blikt terug op rentree

“Ook dat hoort bij zo'n middag”, laat Sneijder daarover weten. “Weet je wat het is, ik kreeg het niet eens mee. De trainer zei achteraf dat hij dacht dat de scheids hem begreep en dat het om een witte wissel ging. Het kan mij gestolen worden, want ik heb een leuke middag gehad. En we moeten voor acht minuten onze schoenen weer aan doen.” Of de oud-prof daar zelf ook bij is, durft hij nog niet te zeggen. Het is namelijk nog niet bekend wanneer de slotfase zal worden overgespeeld. “Als mijn agenda het toelaat, doe ik mee”, verzekert Sneijder.