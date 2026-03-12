Live voetbal

'De Vrij op weg naar uitgang bij Inter'


Stefan de Vrij is op weg naar de uitgang bij Internazionale. Volgens La Gazzetta dello Sport is de kans groot dat het aflopende contract van de 34-jarige verdediger niet zal worden verlengd. Daardoor lijkt hij samen met vier anderen te vertrekken.

Inter heeft momenteel een flinke groep spelers van 32 of ouder wiens contract komende zomer afloopt. Liefst zes spelers van deze leeftijdscategorie beschikt over een aflopende verbintenis in Milaan. Het gaat om Yann Sommer, Raffaele Di Gennaro, Francesco Acerbi, Henrikh Mkhitaryan, Matteo Darmian en De Vrij. De verwachting van La Gazzetta dello Sport is dat alleen het contract van derde doelman Di Gennaro verlengd zal worden.

Voor de andere vijf lijkt een vertrek onvermijdelijk. “Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om hen in de toekomst bij Inter voor te stellen”, aldus de roze sportkrant. “Elk van hen heeft de afgelopen seizoenen een belangrijke rol gespeeld, maar nu is het tijd om een nieuw hoofdstuk te beginnen.” De inbreng van het vijftal zal nog wel broodnodig zijn in de titelstrijd, waar Inter een voorsprong van zeven punten heeft op nummer twee AC Milan.

De Vrij speelt sinds de zomer van 2018 bij Inter, dat hem transfervrij overnam van Lazio. Tot dusver speelde hij 292 duels voor de Italiaanse grootmacht. De komende maanden kan hij op zoek naar een nieuwe club, waar de verdediger in de zomer naartoe kan. Of een terugkeer naar de Eredivisie erin zit, valt te betwijfelen. Zijn vrouw Doina Turcanu zou namelijk niet naar Nederland willen verhuizen.

Stefan de Vrij

Stefan de Vrij
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 34 jaar (5 feb. 1992)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
7
0
2024/2025
Inter
26
3
2023/2024
Inter
25
1
2022/2023
Inter
27
1

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
1
Inter
28
42
67
2
Milan
28
24
60
3
Napoli
28
14
56
4
Como
28
25
51
5
Roma
28
17
51

