Ajax bevindt zich momenteel in een roerige fase, maar technisch directeur Jordi Cruijff lijkt precies te weten welke koers hij wil varen. Hij omringt zich namelijk met een vaste groep Spaanse vertrouwelingen, een patroon dat volgens het AD al veertien jaar zichtbaar is in zijn carrière. Het begon allemaal op 15 april 2012, toen Cruijff werd gepresenteerd bij Maccabi Tel Aviv en direct ambitieuze taal sprak: "Ik denk dat ik de juiste ingrediënten kan toevoegen om het beter te doen."

De belangrijkste pion in dit Spaanse netwerk is Óscar García, die deze week is gepromoveerd tot interim-hoofdtrainer van de Amsterdammers. De twee werkten eerder al succesvol samen in Israël, waar García op voorspraak van Cruijff werd aangesteld. Destijds was de directeur al overtuigd van zijn landgenoot. "Over vijf tot tien jaar zullen we denk ik met trots kunnen zeggen dat we hem aan het begin van zijn carrière hebben geholpen", zo luidde de voorspelling van Cruijff veertien jaar geleden. Inmiddels is García bij Ajax de opvolger van de ontslagen Fred Grim.

De keuze voor een hechte kring van vertrouwelingen is volgens Spanje-correspondent Edwin Winkels te verklaren vanuit de familiegeschiedenis. "Met zo’n achternaam zou je argwanend kunnen worden naar andere mensen", stelt Winkels. Hij wijst erop dat ook Johan Cruijff altijd een enorme loyaliteit verwachtte van zijn assistenten en dat Jordi deze eigenschap lijkt te hebben overgenomen. "Ik kan me voorstellen dat Jordi ook argwanend is. Met zo’n achternaam wil iedereen je vriend wel zijn", aldus de journalist.

Binnen de huidige organisatie van Ajax speelt Joel Lara een cruciale rol als scout en technisch adviseur. Lara wordt omschreven als het 'filter' van de directeur en de twee werken al sinds 2015 onafgebroken samen. "In de voetballerij is het extreem belangrijk je te omringen met mensen die je kunt vertrouwen", verklaarde Lara eerder over hun hechte band. Cruijff zelf stak zijn bewondering voor de kwaliteiten van Lara bij zijn eigen kennismaking in februari niet onder stoelen of banken: "Als ik wel eens zie waar spelers spelen die we bij FC Barcelona op een lijst hadden staan, denk ik: wauw, die heeft er echt oog voor."

De Spaanse invloed reikt echter verder dan alleen de hoofdtrainer en de scout. Ook assistent-trainer Carlos García en keeperstrainer Juan Pablo Colinas zijn oude bekenden van Cruijff. Met Colinas stond de huidige directeur zelfs nog als ploeggenoot op het veld bij Deportivo Alavés. De keeperstrainer, die eerder dit jaar overkwam van een keepersschool in Spanje, werkte eerder al met Cruijff samen in China. Hij omschreef die periode destijds op sociale media als "een nieuwe uitdaging met een geweldige staf".