'Terugkeer De Vrij bij Feyenoord onwaarschijnlijk: Doina Tarcanu ziet het niet zitten'

Stefan de Vrij met op de achtergrond het Feyenoord-logo en De Kuip
Foto: © Imago / Realtimes
9 januari 2026, 18:44

De kans is klein dat Stefan de Vrij deze winter terugkeert bij Feyenoord. De reden is opvallend: zijn vrouw Doina Turcanu ziet een verhuizing naar Nederland volgens transferjournalist Mounir Boulin (SoccerNews) niet zitten.

Feyenoord-trainer Robin van Persie liet zich recent uit over een mogelijke terugkeer van De Vrij bij Feyenoord. De 33-jarige centrale verdediger speelt bij zijn club Internazionale een bijrol en loopt komende zomer uit zijn contract. "Ik ken Stefan heel goed en ik heb hem heel hoog zitten", zei Van Persie over zijn oud-ploeggenoot. "Alleen ik weet ook wat spelers in Italië verdienen en ik weet dus niet of het heel reëel is. Dan zou hij heel veel moeten inleveren. Dat soort buitenkansjes is wel iets waar je naar kijkt, daarvan moet je het wel hebben in de winter als je er heel reëel naar kijkt."

Boualin schrijft dat een terugkeer bij Feyenoord er niet van lijkt te komen voor De Vrij: "De reden daarvan? De vrouw van De Vrij ziet het niet zitten om naar Nederland te verkassen, plus er is op dit moment nog te veel buitenlandse belangstelling." De Vrij is al jaren samen met de in Moldavië geboren Doina Turcanu, met wie hij in mei 2024 in het huwelijksbootje stapte. Ruim een jaar eerder kregen de twee hun eerste kind: Nolan.

'De Vrij kan acht ton netto per maand (!) gaan verdienen'

De buitenlandse belangstelling waar Boualin over spreekt komt volgens de transferjournalist uit Saudi-Arabië, Portugal en Turkije. Het Saudische Al-Hilal had de verdediger willen betrekken in een ruildeal met Inter, waarbij João Cancelo de omgekeerde weg zou bewandelen. De Portugees kiest echter voor een terugkeer bij FC Barcelona. De interesse is daarmee echter nog niet verdwenen. Al-Hilal heeft alleen al wel het maximaal toegestane aantal van acht buitenlandse spelers boven de 20 jaar onder contract staan, waardoor er eerst eentje moet vertrekken om De Vrij te kunnen inschrijven. Een Saudisch avontuur zou de verdediger geen windeieren leggen: De Vrij zou een contract voor een halfjaar in het vooruitzicht zijn gesteld met een optie voor een extra seizoen, tegen een maandsalaris van 800 duizend euro. Netto, wel te verstaan.

FrankdeG
543 Reacties
54 Dagen lid
1.655 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Terugkeer is voor de Vrij niet noodzakelijk. Gewoon lekker land uitkiezen met mooi weer, leuke stad en vele miljoenen aan salaris. Prima om dan naar zijn vrouw te luisteren.

Positievo
145 Reacties
18 Dagen lid
170 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

De Vrij is zo’n speler die je graag terug zou zien komen naar Feyenoord en de Eredivisie, maar het was al bekend dat hij wel goed zit in Italië.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

