Zondag is het zover. Dan moet Feyenoord er staan, na een paar weken waarin de ploeg van Robin van Persie heeft kunnen bijkomen van de crisis waarmee het de winterstop is. De vraag is echter of Feyenoord zich gaat herpakken tegen SC Heerenveen. De voortekenen zijn niet gunstig.

Feyenoord ging met een uiterst slecht gevoel de winterstop in. Het spel van de Rotterdammers was zwaar ondermaats. Spelers stonden niet op, maar ook tactisch was het bij vlagen schrijnend. De schrikbarende eerste helft in de laatste wedstrijd van 2025 tegen FC Twente (1-1) was daar een treffend voorbeeld van.

De Rotterdammers hebben een paar weken gehad om bij te komen, te evalueren en zaken te verbeteren. Dat is buiten het veld al gebeurd, want Van Persie heeft met Timon Wellenreuther een nieuwe aanvoerder aangewezen. Nu is het aan Feyenoord om te laten zien dat er ook op het veld progressie is geboekt. Veel puntverlies kan de nummer twee van de Eredivisie zich niet meer permitteren, want Ajax zit hen dicht op de hielen.

Voor Feyenoord moet het komend weekend gaan gebeuren in en tegen Heerenveen. De club die onlangs voor de KNVB Beker nog won in De Kuip, en dat was niet eens zo onverdiend. Feyenoord heeft dus wat goed te maken in Friesland.

De vooruitzichten voor een goed resultaat zijn echter niet al te rooskleurig. Dat heeft niet alleen te maken met het gebrek aan zelfvertrouwen binnen de selectie, de goede vorm van tegenstander Heerenveen, maar ook met de lange lijst van afwezigen bij Feyenoord

Geen Valente en Hadj Moussa

Gaoussou Diarra en Bart Nieuwkoop kampen met blessures, terwijl Gijs Smal, Sem Steijn en Givairo Read twijfelgevallen zijn. Gernot Trauner, Malcolm Jeng, Jakub Moder en Thomas Beelen zijn er ook niet bij, net als sterspeler Luciano Valente, die geschorst is. Anis Hadj Moussa en Oussama Targhalline ontbreken bovendien omdat zij nog actief zijn op de Afrika Cup.

Daarnaast heeft Feyenoord door het slechte weer in Spanje geen ideaal trainingskamp kunnen afleggen. "We zitten hier nu drie dagen en hebben één keer een voetbaltraining gehad, dat is niet ideaal", zei Robin van Persie.

Zondag om 12.15 uur wacht Feyenoord een flinke uitdaging. De Rotterdammers moeten zich revancheren tegen Heerenveen, maar het is de vraag of het elftal van Robin van Persie daar op dit moment al toe in staat is.