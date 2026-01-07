Live voetbal

Zwaar gehavend Feyenoord wacht loodzwaar begin van 2026

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
7 januari 2026, 12:35

Zondag is het zover. Dan moet Feyenoord er staan, na een paar weken waarin de ploeg van Robin van Persie heeft kunnen bijkomen van de crisis waarmee het de winterstop is. De vraag is echter of Feyenoord zich gaat herpakken tegen SC Heerenveen. De voortekenen zijn niet gunstig.

Feyenoord ging met een uiterst slecht gevoel de winterstop in. Het spel van de Rotterdammers was zwaar ondermaats. Spelers stonden niet op, maar ook tactisch was het bij vlagen schrijnend. De schrikbarende eerste helft in de laatste wedstrijd van 2025 tegen FC Twente (1-1) was daar een treffend voorbeeld van.

De Rotterdammers hebben een paar weken gehad om bij te komen, te evalueren en zaken te verbeteren. Dat is buiten het veld al gebeurd, want Van Persie heeft met Timon Wellenreuther een nieuwe aanvoerder aangewezen. Nu is het aan Feyenoord om te laten zien dat er ook op het veld progressie is geboekt. Veel puntverlies kan de nummer twee van de Eredivisie zich niet meer permitteren, want Ajax zit hen dicht op de hielen.

Voor Feyenoord moet het komend weekend gaan gebeuren in en tegen Heerenveen. De club die onlangs voor de KNVB Beker nog won in De Kuip, en dat was niet eens zo onverdiend. Feyenoord heeft dus wat goed te maken in Friesland.

De vooruitzichten voor een goed resultaat zijn echter niet al te rooskleurig. Dat heeft niet alleen te maken met het gebrek aan zelfvertrouwen binnen de selectie, de goede vorm van tegenstander Heerenveen, maar ook met de lange lijst van afwezigen bij Feyenoord

Geen Valente en Hadj Moussa
Gaoussou Diarra en Bart Nieuwkoop kampen met blessures, terwijl Gijs Smal, Sem Steijn en Givairo Read twijfelgevallen zijn. Gernot Trauner, Malcolm Jeng, Jakub Moder en Thomas Beelen zijn er ook niet bij, net als sterspeler Luciano Valente, die geschorst is. Anis Hadj Moussa en Oussama Targhalline ontbreken bovendien omdat zij nog actief zijn op de Afrika Cup.

Daarnaast heeft Feyenoord door het slechte weer in Spanje geen ideaal trainingskamp kunnen afleggen. "We zitten hier nu drie dagen en hebben één keer een voetbaltraining gehad, dat is niet ideaal", zei Robin van Persie.

Zondag om 12.15 uur wacht Feyenoord een flinke uitdaging. De Rotterdammers moeten zich revancheren tegen Heerenveen, maar het is de vraag of het elftal van Robin van Persie daar op dit moment al toe in staat is.

Willemklein1950
198 Reacties
678 Dagen lid
1.140 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Reken maar dat Heerenveen er alles aan zal doen om het veld speelklaar te krijgen, geef ze eens ongelijk. Ze ruiken bloed. Feyenoord zal niet met een gerust hart afreizen. Mvg Willem Klein

Willemklein1950
198 Reacties
678 Dagen lid
1.140 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

En dan ook nog Kasanwirjo 2e seizoenshelft uitlenen aan Fortuna, imo geen/dom beleid. Mvg Willem Klein

K. Daffie
154 Reacties
855 Dagen lid
865 Likes
K. Daffie
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is nog maar de vraag of zondag het veld bespeelbaar is.

Voor altijd de eerste
66 Reacties
859 Dagen lid
227 Likes
Voor altijd de eerste
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@ Willemklein Kasanwirjo kwam niet/nauwelijks aan spelen toe onder Slot en ook niet onder Priske dus zal vast niet aan het beleid van vandaag liggen.

Heerenveen - Feyenoord

sc Heerenveen
12:15
Feyenoord
3,10
3,80
2,23
Wordt gespeeld op 11 jan. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

