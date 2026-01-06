Live voetbal 1

Feyenoord-verdediger Kasanwirjo op weg naar Fortuna Sittard

Feyenoord-speler Anis Hadj Moussa en Kasanwirjo
Foto: © Imago
6 januari 2026, 14:10
6 januari 2026, 14:10

Feyenoord wil snel duidelijkheid over de toekomst van Neraysho Kasanwirjo. De verdediger keerde onlangs terug in De Kuip na zijn verhuurperiode bij Molde en staat opnieuw in de belangstelling van verschillende clubs. Inmiddels is Fortuna Sittard concreet geïnteresseerd en een akkoord lijkt heel dicht bij, zo weet FR12.

Fortuna Sittard heeft zich gemeld voor een tijdelijke overname van de 23-jarige verdediger. De clubs zijn in gesprek over de laatste details van een huurdeal, waarbij een optie tot koop ook tot de mogelijkheden behoort. Kasanwirjo kan op meerdere plekken uit de voeten. Hij kan zowel centraal achterin spelen als op de rechtsbackpositie.

Kasanwirjo heeft al de nodige ervaring opgedaan in Europa. Eerder stond hij op huurbasis onder contract bij Rangers FC, Rapid Wien en Molde. Nu lijkt Fortuna de volgende stap in zijn loopbaan te worden. De verdediger, die in de Eredivisie naast Feyenoord uitkwam voor Groningen, staat open voor een overstap naar Sittard.

Feyenoord nam Kasanwirjo in de winter van 2023 over van FC Groningen, mede op aanraden van trainer Arne Slot. Voor de verdediger werd twee miljoen euro betaald, maar echt doorbreken lukte niet. Toch verzamelde Kasanwirjo bij de club wel een landstitel en de Johan Cruijff Supercup.

Feyenoord-speler Quinten Timber

Timber had moeite met gedrag van fans tijdens Feyenoord – PEC

  • Gisteren, 22:51
  • Gisteren, 22:51
Feyenoord-speler Quinten Timber

Timber verlengt contract bij Feyenoord (nog) niet: 'Niet op één lijn'

  • Gisteren, 22:09
  • Gisteren, 22:09
Sem Steijn

Steijn wijst rol van reserve-aanvoerder zelf af

  • Gisteren, 15:28
  • Gisteren, 15:28
Neraysho Kasanwirjo

Neraysho Kasanwirjo
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (18 feb. 2002)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
2
0
2024/2025
Rangers
9
0
2023/2024
Feyenoord
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

