Feyenoord wil snel duidelijkheid over de toekomst van . De verdediger keerde onlangs terug in De Kuip na zijn verhuurperiode bij Molde en staat opnieuw in de belangstelling van verschillende clubs. Inmiddels is Fortuna Sittard concreet geïnteresseerd en een akkoord lijkt heel dicht bij, zo weet FR12.

Fortuna Sittard heeft zich gemeld voor een tijdelijke overname van de 23-jarige verdediger. De clubs zijn in gesprek over de laatste details van een huurdeal, waarbij een optie tot koop ook tot de mogelijkheden behoort. Kasanwirjo kan op meerdere plekken uit de voeten. Hij kan zowel centraal achterin spelen als op de rechtsbackpositie.

Kasanwirjo heeft al de nodige ervaring opgedaan in Europa. Eerder stond hij op huurbasis onder contract bij Rangers FC, Rapid Wien en Molde. Nu lijkt Fortuna de volgende stap in zijn loopbaan te worden. De verdediger, die in de Eredivisie naast Feyenoord uitkwam voor Groningen, staat open voor een overstap naar Sittard.

Feyenoord nam Kasanwirjo in de winter van 2023 over van FC Groningen, mede op aanraden van trainer Arne Slot. Voor de verdediger werd twee miljoen euro betaald, maar echt doorbreken lukte niet. Toch verzamelde Kasanwirjo bij de club wel een landstitel en de Johan Cruijff Supercup.