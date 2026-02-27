Ernest Faber baalt van de ophef die deze week ontstond over zijn vermeende 'tijdelijke terugtreding' als hoofdtrainer van Heracles Almelo. De trainer én technisch directeur van de hekkensluiter in de Eredivisie bezweert dat er 'slechts' sprake was van 'onhandige communicatie' van algemeen directeur Rob Toussaint.

Heracles verloor afgelopen zondag met maar liefst 4-0 van Go Ahead Eagles. Daags na het verlies wist Tubantia te melden dat Faber zich voor twee dagen zou terugtrekken als hoofdtrainer en zijn taken op het veld zou overdragen aan assistent Hendrie Krüzen, die eerder dit seizoen succesvol als interim-trainer fungeerde na het ontslag van Bas Sibum. Vrijwel gelijk kwamen daarna speculaties op gang over een definitieve trainerswissel bij de Almeloërs. De supporters reageerden ondertussen woedend op de vermeende terugtreding van Faber: "Circus Almelo: Als TD vluchten voor je problemen om als trainer geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen", zo viel te lezen op een spandoek dat bij de fanserviceshop van Heracles werd opgehangen.

Voetbal International reconstrueert de gang van zaken. Het weekblad schrijft dat er na Go Ahead - Heracles geruchten de ronde deden dat Faber het trainerschap zou willen overdragen en enkel nog als technisch directeur verder zou willen. Tubantia wilde dat verhaal verifiëren bij Faber zelf, maar die nam zijn telefoon niet op. Toussaint deed dat wél en zei toen dat de trainer zich twee dagen zou gaan focussen op het technisch directeurschap: "Ernest laat het trainersvak even voor wat het is."

'Ik ben de hele week trainer én td'

Faber zegt nu dat zijn broek nog net niet afzakte toen hij alle berichtgeving tot zich kreeg. "Voor mij was het (maandag, red.) gewoon een normale werkdag. De basis van zondag had een uitlooptraining, de reserves waren wel buiten. Ik ben binnengebleven. Het was een normale dag, maar het is niet normaal naar buiten gekomen. Dinsdag was ik ook gewoon op de club, terwijl de spelers vrij waren", legt hij uit. Faber verklaart dat hij 'de hele week trainer en td tegelijk is en erkent dat Toussaint de zaken 'niet handig gecommuniceerd' heeft.

'Rob is een fijne collega, maar laat mij het verhaal doen als het over voetbalzaken gaat'

Dat neemt hij de algemeen directeur overigens totaal niet kwalijk: "Nee, dat heeft geen zin. We moeten het alleen beter afstemmen en zorgen dat zaken op de juiste manier naar buiten komen. Rob is dag en nacht bezig met de club en is superpositief. Hij verdient daar alle complimenten voor. Hij staat altijd klaar om iedereen te helpen. Hij is een fijne collega, maar laat mij maar het verhaal doen als het gaat over voetbalzaken. Ik heb dit met hem besproken en we zijn gewoon doorgegaan", aldus de trainer.

Faber weet hoe hij PSV moet bestrijden: 'Daarin zit de oplossing'

Morgen (zaterdag) wacht Heracles een zware krachtproef, als koploper PSV op bezoek komt in Almelo. Eerder dit seizoen wist de koploper in Eindhoven maar nét te winnen van de hekkensluiter: 4-3. Faber weet wat hem te wachten staat: "Ze gaan ons onder druk zetten en daarin zit ook direct de oplossing. We gaan ruimtes krijgen. Maar ja, PSV steekt er ongelooflijk veel energie in, daar moeten we op voorbereid zijn. Ik kan het weten, want ik heb daar gewerkt. Ik weet hoe ze denken. Ze denken altijd vooruit", aldus de trainer.