Het Noorse profvoetbal is deze week opgeschrikt door een omvangrijk match‑fixingonderzoek. Woensdag 25 februari werden zeven personen gearresteerd op verdenking van corruptie en fraude in verband met weddenschappen rond wedstrijden. Onder de verdachten bevinden zich meerdere spelers uit de hoogste Noorse competitie, de Eliteserien, al zijn hun namen nog niet vrijgegeven. Dit werd bevestigd door de Noorse publieke omroep NRK.

Politieprocureur Sahd Iqbal benadrukt in een eerste reactie dat er nog veel onduidelijk is. “De zaak bevindt zich in een vroege fase en er moeten nog veel stappen in het onderzoek worden gezet", benadrukt hij.

NFF reageert geschokt

De Noorse voetbalbond (NFF) reageert geschokt op de arrestaties. Algemeen secretaris Karl‑Petter Løken noemde het nieuws “ontzettend triest voor iedereen die erbij betrokken is en voor het Noorse voetbal als geheel” en benadrukte dat “er nul tolerantie is voor weddenschappen op wedstrijden waarbij je zelf betrokken bent.”

De politie maakt duidelijk dat de verdenkingen zich vooral richten op specifieke gebeurtenissen binnen wedstrijden, een praktijk die bekendstaat als spotfixing. Daarbij kan bijvoorbeeld ingezet worden op wie de eerste inworp of de eerste gele kaart van een wedstrijd krijgt. Het is nog niet bekend of eindstanden van wedstrijden gemanipuleerd zouden zijn.

Impact op de Noorse competitie

Het onderzoek geldt als een van de grootste matchfixingonderzoeken in Noorwegen in recente jaren. Autoriteiten waarschuwen dat verdere arrestaties of aanklachten niet zijn uit te sluiten. Volgens Verdens Gang staat het beschermen van de sportintegriteit voorop en krijgt het politieonderzoek volledige ruimte voordat er conclusies worden getrokken