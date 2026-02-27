Live voetbal 14

Man United in onzekerheid over blessure De Ligt: 'Vordert traag'

Manchester United-verdediger Matthijs de Ligt
Foto: © Imago
Silven Potters
27 februari 2026, 18:30   Bijgewerkt: 18:41

Manchester United weet nog altijd niet wanneer het weer een beroep kan doen op Matthijs de Ligt, zo zegt trainer Michael Carrick tegen de BBC. De 26‑jarige verdediger miste vanwege een rugblessure sinds november vorig jaar al vijftien wedstrijden in de Premier League, terwijl in eerste instantie verwacht werd dat hij snel weer terug zou keren op het veld.

Toen toenmalig Manchester United-trainer Rúben Amorim op 4 december 2025 werd gevraagd naar de blessure van De Ligt, zei hij: “Het is lastig omdat je bij die positie vooral Harry Maguire en Matthijs ziet spelen. Het is een klap. Hij speelde echt goed, maar het is een klein probleem en ik verwacht hem de volgende wedstrijd terug.”

Hoewel Amorim destijds nog hoopte op een snelle terugkeer, kwam De Ligt tot op heden geen minuut meer in actie voor The Red Devils. In januari kreeg de Portugese trainer zijn congé, om vervangen te worden door interim-coach Carrick. Die benadrukt nu tegenover de BBC dat De Ligt wel degelijk progressie boekt, maar kan ondertussen niet beloven dat de Nederlander in de eerste wedstrijd na de interlandbreak, op 11 april tegen Leeds United, weer van de partij zal zijn. “Matthijs heeft een rugprobleem dat wat traag vordert. Het is een lastige blessure om een tijdschema aan te hangen. Maar hij verbetert echter duidelijk. Het gaat absoluut de goede kant op", aldus de trainer.

De Ligt is bezig aan zijn tweede seizoen bij Manchester United, dat de oud-Ajacied in de zomer van 2024 voor een kleine vijftig miljoen euro overnam van Bayern München. Voor hij geblesseerd raakte, was de verdediger bezig aan een uitstekend seizoen; wat er in november vorig jaar toe leidde dat hij in het WK-kwalificatieduel met Litouwen (4-0 winst) voor het eerst in bijna een jaar weer eens een basisplaats had in het Nederlands elftal.

