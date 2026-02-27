Valentijn Driessen is van mening dat Marijn Beuker de kans om bij Anderlecht aan de slag te gaan met beide handen moet aangrijpen. De rol van de 41-jarige directeur voetbal van Ajax is sinds de komst van Jordi Cruijff volledig uitgespeeld, zo stelt de chef voetbal van De Telegraaf in een video-item van zijn krant.

Beuker ging in december 2023 aan de slag bij Ajax, waar hij mede op voorspraak van Louis van Gaal (technisch adviseur van de raad van commissarissen) in beeld was gekomen. De twee kenden elkaar nog van hun gezamenlijke periode bij AZ, waar Beuker fungeerde als coördinator talentontwikkeling in de periode dat Van Gaal er hoofdtrainer was.

Artikel gaat verder onder video

Beuker werkte de laatste anderhalf jaar nauw samen met technisch directeur Alex Kroes. Die verbond echter zijn conclusies aan het ontslag van hoofdtrainer John Heitinga, in november vorig jaar. In de zoektocht naar een opvolger kwam Ajax uit bij Jordi Cruijff, de zoon van clubicoon Johan, die per 1 februari formeel in functie is. Cruijff greep vrijwel direct na zijn aanstelling hard in en zette reeds in zijn tweede week Jong Ajax-trainer Willem Weijs op non-actief, om hem te vervangen door de Spanjaard Oscar García.

'Sinds de komst van Cruijff is zijn rol natuurlijk uitgespeeld'

Eerder deze week meldden Belgische media dat Beuker in beeld is bij Anderlecht. Bij Paars-Wit zou hij de functie van technisch directeur kunnen gaan bekleden. Driessen raadt hem van harte aan de stap naar België te maken: "Dat moet hij direct doen, zeker als hij een rol krijgt zoals hij bij Ajax heeft gehad", zegt de journalist. "Sinds de komst van Cruijff is zijn rol natuurlijk uitgespeeld en is hij niet meer dan de loopjongen van Cruijff. Dan krijgt hij wat kruimels toebedeeld en mag hij wat doen op De Toekomst, bij de jeugd. Maar hij is niet langer de grote man."

'Cruijff gedoogt Beuker, maar...'

Dat is volgens Driessen ook volledig terecht: "Beuker heeft er niets van gebakken. Hij heeft zichzelf overbodig gemaakt door niet te functioneren, waardoor Ajax naar iemand anders is gaan zoeken en bij Jordi Cruijff terecht is gekomen. Die gedoogt hem, maar dat is niet echt een combinatie waarvan je denkt: die gaat Ajax succes brengen." De vermeende interesse uit België komt dan ook als geroepen, aldus de journalist: "Als Anderlecht hem uit zijn lijden wil verlossen in Amsterdam, dan zal hij dat ongetwijfeld graag willen. Ik denk dat hij graag eerste viool wil spelen. Ik denk niet dat hij daar goed genoeg voor is, maar als Anderlecht denkt van wel, dan moeten ze hem snel ophalen in Amsterdam", besluit Driessen.