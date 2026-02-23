Ernest Faber zal maandag en dinsdag voor even geen trainer meer zijn van Heracles Almelo, meldt Tubantia. De oefenmeester zal zich de komende dagen helemaal gaan focussen op zijn rol als technisch directeur. Hendrie Krüzen en Peter Reekers gaan de trainingen leiden.

Heracles verkeert in zwaar weer. De Almeloërs staan al weken op de laatste plaats in de Eredivisie en gingen tot overmaat van ramp zondag met liefst 4-0 onderuit in de degradatiekraker op bezoek bij Go Ahead Eagles. De spelersgroep is aangeslagen, dus heeft Faber besloten zich voor twee dagen terug te trekken als trainer. Met zijn werk als technisch directeur wil hij ‘iets’ creëren in de groep.

Artikel gaat verder onder video

Maandagochtend heeft Faber het nieuws aan de spelersgroep laten weten, waarna Rob Toussaint het bevestigde aan Tubantia. “Ernest laat het trainersvak even voor wat het is”, aldus de algemeen directeur van de hekkensluiter. “Laten we maar kijken wat er gaat gebeuren nu. We hebben frisse energie nodig.”

Heracles heeft nog tien duels om het tij te keren en de trainingen begin deze week zullen dus onder leiding staan van Krüzen en Reekers. Eerstgenoemde was eerder dit seizoen na het ontslag van Bas Sibum interim-trainer en deed dit uitstekend. Na een korte opleving zakte Heracles onder Faber echter weer helemaal in elkaar. Zaterdag neemt de nummer achttien het op tegen koploper PSV; Faber zal volgens Toussaint tijdens die wedstrijd ‘gewoon’ weer op de bank plaatsnemen.