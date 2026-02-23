De opluchting was voelbaar in De Adelaarshorst. Waar de afgelopen maanden vooral gemor, cynisme en witte zakdoekjes de boventoon voerden, klonk zondagmiddag eindelijk weer gejuich. Go Ahead Eagles boekte na een pijnlijke reeks van elf Eredivisie-wedstrijden zonder zege weer eens een overwinning: “Dit hadden we echt nodig”, zei na afloop tegen FCUpdate.

Het was 9 november 2025 toen Go Ahead voor het laatst won in de competitie. Feyenoord werd destijds met 2-1 verslagen. Wat volgde was een lange, moeizame periode waarin het spel stroever werd en de resultaten verder achterbleven. In de winterstop vertrokken bovendien twee sterkhouders en kampte de ploeg met de nodige blessuregevallen.

Artikel gaat verder onder video

Puntjes werden zo nu en dan nog wel gepakt, maar overwinningen bleven uit. Met de week groeide de druk op de spelersgroep, maar vooral op trainer Melvin Boel. Binnen de clubleiding bleef het vertrouwen in de trainer de afgelopen weken vooralsnog overeind, maar op de tribunes brokkelde dat krediet zichtbaar af.

Witte zakdoekjes, grote onvrede

De onvrede onder supporters over het functioneren van de trainer werd de afgelopen weken steeds zichtbaarder. Boel werd tijdens wedstrijden naar de uitgang gezongen, witte zakdoekjes verschenen op de tribunes als symbool van protest en voor de hoofdingang van het stadion vroegen boze supporters om uitleg.

© Imago

Ook voorafgaand aan het duel met hekkensluiter Heracles hing er spanning in De Adelaarshorst. De noodzaak om te winnen was groot. Niet alleen met het oog op de ranglijst, maar ook om de rust terug te brengen binnen en rondom de club. Niemand wilde denken aan het scenario dat er verloren werd van de hekkensluiter.

Die rust kwam er, althans voor even. Go Ahead Eagles boekte een ruime 4-0 overwinning op Heracles Almelo en speelde bij vlagen een goede wedstrijd. Na het laatste fluitsignaal barstte het feest los: supporters vielen elkaar in de armen, juichten en vierden de overwinning. De opluchting was voelbaar in iedere hoek van De Adelaarshorst.

'Melvin, we worden kampioen'

'Melvin, Melvin, we worden kampioen', klonk het zelfs vanaf de tribunes richting de hoofdtrainer. De supporters konden eindelijk weer eens een feestje bouwen.

Die blijdschap overheerste ook bij Meulensteen, die de grote uitblinker op het veld was: “Je weet dat je heel lang niet hebt gewonnen”, begon de middenvelder na afloop in gesprek met FCUpdate. “En vandaag moesten we écht winnen. Iedereen is blij. Ook omdat we veel doelpunten hebben gemaakt en overtuigend hebben gewonnen."

Volgens Meulensteen was het mentaal zwaar om 105 dagen zonder overwinning te blijven. “We hebben de afgelopen weken resultaten geboekt die net de verkeerde kant opvielen. Dan speel je 1-1 of verlies je met 1-0 en moet je jezelf weer opladen. Dat is moeilijk", geeft hij toe. "Zo’n overwinning geeft weer energie. Hopelijk kunnen we hierop voortbouwen.”

Ook trainer Melvin Boel kon eindelijk weer eens met een grijns op zijn gezicht de media te woord staan: "We wisten natuurlijk dat wij moesten winnen vandaag", erkende hij. "Dit was zeer welkom, zeker omdat we een aantal weken niet hebben gewonnen."

Boel reageert op supporters

De trainer kon het vervolgens niet laten om ook te refereren aan de wisselende stemming op de tribunes: “Het opportunisme van het voetbal was vandaag goed te horen. Laatst moest ik oprotten, vandaag werden we kampioen."

De coach van Go Ahead Eagles zag er de humor niet van in. De 8.851 aanwezige toeschouwers wel. Zij konden de witte zakdoekjes eindelijk weer eens in de broekzak laten.

Toch is Go Ahead Eagles er nog niet. De rood-gelen hebben zich nog niet veilig gespeeld in de Eredivisie en zagen ook directe concurrent NAC Breda drie punten pakken. Met nog tien wedstrijden te gaan blijft de marge klein.

Voor Boel en zijn ploeg geldt dan ook dat deze overwinning vooral een begin moet zijn van een serie. Lukt het niet om de lijn door te trekken, dan zal de onvrede snel terugkeren. In Deventer weet men inmiddels hoe dun de scheidslijn is tussen krediet en onvrede.

De witte zakdoekjes liggen klaar. Voorlopig mogen ze opgeborgen blijven.